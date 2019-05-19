Обзор Smarterra VR Sound MAX. Лучшие очки виртуальной реальности

Видео обзор

Кажется, буквально недавно очки виртуальной реальности мы могли видеть только в зарубежных фильмах и лишь мечтать о том, что когда-нибудь и мы попробуем эту удивительную технологию. Однако современные технологии развиваются невероятными темпами и подобные устройства сегодня буквально переполнили прилавки магазинов. Но когда речь заходит о покупке, всегда появляется один и тот же вопрос – а какую модель купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию, как нам кажется, лучшего представителя в своем ценовом сегменте. Встречайте, перед вами очки виртуальной реальности с наушниками и джойстиком - Smarterra VR Sound MAX. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Очки виртуальной реальности

Тряпичная салфетка

Джойстик

Инструкция по эксплуатации

Устройство поставляется в компактной, премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Вывод изображения: экран смартфона

Совместимость с ОС: Android, iOS

Регулировка межзрачкового расстояния (диапазон регулировки от 60 до 70 мм)

Регулировка фокуса

Диагональ экрана смартфона: 4.7 – 6"

Угол обзора: 100°

Диаметр линз: 40 мм

Размеры (ШxВxГ): 185x100x136 мм

Вес: 280 г

Дизайн и функционал

Устройство получило привычный для подобных решений дизайн. Корпус очков выполнен из черного пластика. К сборке у нас никаких нареканий не появилось, все детали собраны аккуратно и надежно.

На лицевой части девайса находится съемная крышка, которая держится на магнитах.

Под ней находится отсек для смартфонов. Поддерживаются девайсы с диагональю экрана не ниже 4.7 и не выше 6 дюймов. Для защиты смартфона от царапин разработчики добавили мягкие вставки.

Отдельное внимание следует уделить тому, что здесь же спрятался кабель mini jack, позволяющий передавать звук на наушники устройства от смартфона.

Да, разработчики добавили возможность полностью погрузиться в мир виртуальной реальности благодаря не только очкам, но и возможности полноценно слушать все звуковые эффекты и звуки с различных игр, либо 3D-фильмов. Для удобства пользователей наушники можно отрегулировать и выдвинуть вперед, либо задвинуть назад.

HD акриловые линзы диаметром 40 мм отлично показывают себя в работе. Поле зрения достигает до 100 градусов, чего более чем достаточно.

Кроме того, благодаря регуляторам, которые расположены на верхней гране устройства, вы легко сможете отрегулировать межзрачковое (60-70 мм) и фокусное расстояние (37.5 – 46.5 мм). Важно то, что устройство подходит даже для использования с очками.

На противоположной гране очков находится еще два блока клавиш. Одно из них отвечает за то, чтобы отпустить затвор крышки. На другой стороне расположены еще три мультимедийные кнопки управления: переключение треков (вперед, назад) и запустить/остановить запись.

Ремень оголовья отлично держится на своем месте, и он регулируемый. За все время пользования очки ни разу не слетели с головы даже при резких поворотах. Понравилось то, что при длительном ношении ваша голова практически не устает.

Музыки

Геймпада

VR/Видео

Покупателям понравится то, что в комплектации с устройством разработчики добавили еще и специальный джойстик, позволяющий работать в трех режимах:Для переключения в данный режим необходимо одновременно нажать две кнопки: @ + A.Переключиться в данный режим можно при помощи комбинации клавиш @ + BДля переключения в режим VR/Видео необходимо одновременно нажать на следующие кнопки: @ + С

Джойстик получил сразу восемь функциональных кнопок управления и джойстик на 360 градусов. При помощи данного решения вы сможете существенно облегчить свою жизнь в очках виртуальной реальности. Для работы необходимо лишь докупить батарейки типа ААА.

Итоги

Подведем итоги по очкам виртуальной реальности Smarterra VR Sound MAX. Перед нами уникальные 3D очки, которые сумеют открыть для пользователей виртуальную реальность с совершенно новой стороны. Если вы хотите получить незабываемые ощущения от 3D-видео, VR-игр и различных приложений, но не хотите переплачивать именитым брендам, то, как нам кажется, Smarterra VR Sound MAX станет идеальным для вас решением. Разработчики позаботились о том, чтобы вам было максимально комфортно с очками Smarterra VR Sound MAX. Для этого они вывели дополнительные мультимедийные кнопки управления и даже подарили джойстик. Вам лишь остается взять и наслаждаться. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие наушников, поддержка смартфонов до 6 дюймов и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов, за все время пользования, нам выявить не удалось, да их, как нам кажется и нет. В любом случае устройство полностью оправдывает свою стоимость.