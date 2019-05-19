Обзор Smarterra VR Sound MAX. Лучшие очки виртуальной реальности

Кажется, буквально недавно очки виртуальной реальности мы могли видеть только в зарубежных фильмах и лишь мечтать о том, что когда-нибудь и мы попробуем эту удивительную технологию. Однако современные технологии развиваются невероятными темпами и подобные устройства сегодня буквально переполнили прилавки магазинов. Но когда речь заходит о покупке, всегда появляется один и тот же вопрос – а какую модель купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию, как нам кажется, лучшего представителя в своем ценовом сегменте. Встречайте, перед вами очки виртуальной реальности с наушниками и джойстиком - Smarterra VR Sound MAX. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной, премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
- Очки виртуальной реальности
- Тряпичная салфетка
- Джойстик
- Инструкция по эксплуатации
Особенности
- Вывод изображения: экран смартфона
- Совместимость с ОС: Android, iOS
- Регулировка межзрачкового расстояния (диапазон регулировки от 60 до 70 мм)
- Регулировка фокуса
- Диагональ экрана смартфона: 4.7 – 6"
- Угол обзора: 100°
- Диаметр линз: 40 мм
- Размеры (ШxВxГ): 185x100x136 мм
- Вес: 280 г
Дизайн и функционалУстройство получило привычный для подобных решений дизайн. Корпус очков выполнен из черного пластика. К сборке у нас никаких нареканий не появилось, все детали собраны аккуратно и надежно.
На лицевой части девайса находится съемная крышка, которая держится на магнитах.
Под ней находится отсек для смартфонов. Поддерживаются девайсы с диагональю экрана не ниже 4.7 и не выше 6 дюймов. Для защиты смартфона от царапин разработчики добавили мягкие вставки.
Отдельное внимание следует уделить тому, что здесь же спрятался кабель mini jack, позволяющий передавать звук на наушники устройства от смартфона.
Да, разработчики добавили возможность полностью погрузиться в мир виртуальной реальности благодаря не только очкам, но и возможности полноценно слушать все звуковые эффекты и звуки с различных игр, либо 3D-фильмов. Для удобства пользователей наушники можно отрегулировать и выдвинуть вперед, либо задвинуть назад.
HD акриловые линзы диаметром 40 мм отлично показывают себя в работе. Поле зрения достигает до 100 градусов, чего более чем достаточно.
Кроме того, благодаря регуляторам, которые расположены на верхней гране устройства, вы легко сможете отрегулировать межзрачковое (60-70 мм) и фокусное расстояние (37.5 – 46.5 мм). Важно то, что устройство подходит даже для использования с очками.
На противоположной гране очков находится еще два блока клавиш. Одно из них отвечает за то, чтобы отпустить затвор крышки. На другой стороне расположены еще три мультимедийные кнопки управления: переключение треков (вперед, назад) и запустить/остановить запись.
Ремень оголовья отлично держится на своем месте, и он регулируемый. За все время пользования очки ни разу не слетели с головы даже при резких поворотах. Понравилось то, что при длительном ношении ваша голова практически не устает.
Покупателям понравится то, что в комплектации с устройством разработчики добавили еще и специальный джойстик, позволяющий работать в трех режимах:
- Музыки
- Геймпада
- VR/Видео
Джойстик получил сразу восемь функциональных кнопок управления и джойстик на 360 градусов. При помощи данного решения вы сможете существенно облегчить свою жизнь в очках виртуальной реальности. Для работы необходимо лишь докупить батарейки типа ААА.