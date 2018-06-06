Обзор Smartphone Tycoon. Создаем свой флагман

2018-06-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Smartphone Tycoon; [59]
Современные мобильные игры потеряли изюминку — практически каждая вторая игра является лишь копией чего-то выпущенного ранее. Именно по этой причине действительно интересные игры мгновенно набирают популярность среди пользователей. Проект Smartphone Tycoon является именно таким — это совершенно уникальный вариант игры для смартфона, от которого у многих сорвет крышу. Разработчики показали, что можно делать уникальные продукты, со своими фишками и возможностями, с идеей, а пользователи это оценили и уже сейчас делают свои собственные мобильные телефоны, вкладывая душу и фантазию. Я поиграл некоторое время и понял, что это может и не лучшая игра в мире, но она явно приносит куда больше удовольствия, чем любая игрушка из топа по загрузкам. Именно о ней я сегодня и хочу рассказать — мы отправляемся в мир, где каждый может выпустить свой флагман и заработать миллионы долларов. Виртуальных, конечно же.

Игровой процесс

В самом начале нам предлагают нанять первого работника, который и будет отвечать за создание мобильного телефона. После того, как первый работник сядет за компьютер, пора делать свой первый флагман. Нам позволяют выбирать характеристики — диагональ дисплея и рамки вокруг него, наличие сенсорных клавиш под дисплеем, после чего нужно выбрать процессор, объем встроенной и оперативной памяти, разрешение экрана и так далее. Вариантов довольно много, но не все они отвечают реалиям. Например, первый смартфон можно начинить лишь 4 гигабайтами встроенной памяти, зато разрешение HD уже имеется и даже 2 гигабайта оперативной памяти. В реальной жизни у смартфона с 4 ГБ встроенной памяти было 512 МБ ОЗУ. Но, это уже мелочи, которые имеют вес лишь для настоящих гиков вроде меня, для остальных же сборка смартфона будет очень увлекательной.

Продажи

Когда ваш смартфон будет собран, вы можете выбрать объем производимых партий. Например, можно на 80% своего бюджета собрать трубок и продавать их. Если повезет и СМИ встретят вашу новинку хорошими отзывами, то все будет шикарно. Если нет, то вы продадите слишком мало своих устройств, а бюджет будет потрачен впустую. Тоже самое можно сказать про рекламные акции — не стоит вкладывать слишком много денег в маркетинг на начальных этапах, это банально не окупает себя. И, конечно, смартфон обязан нравится покупателям, иначе ваша база фанатов резко начнет уменьшаться.

Улучшения

В начале игры вы заметите, что некоторые технологии вам недоступны. Например, высокое разрешение экрана, процессоры новых поколений, объем ОЗУ и так далее. Для того, чтобы получить эти технологии, вам нужно их сначала изучить в отдельном меню. Не стоит брать все подряд, нужно отбирать самые полезные функции, которые могут сделать ваш смартфон лучше и интереснее для покупателя. да и очки для изучения новых технологий ограничены, взять все просто не получится. Так что выбирайте с умом и думайте над тем, как должен выглядеть ваш флагман через несколько поколений.

Итог

Игра мне очень понравилась — она предельно простая и понятная даже для того, кто не разбирается в смартфонах вообще. С другой стороны, если вы любите эту тему и для вас каждая характеристика знакома и понятна, то продукт становится еще более привлекательным и любимым. Думаю, игра еще выше поднимется в рейтинге после того, как пользователи поймут насколько это крутой продукт. Только здесь можно создать свой iPhone со всеми крутыми технологиями и продавать его за 1300 баксов при себестоимости в 500. Ах да, в реальной жизни так уже делают. Ну ничего, вы придумаете что-то свое.


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