Обзор Smashing Four. Шикарный мультиплеер

2018-07-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Smashing Four; [104]
Мобильные игры постепенно становятся все более и более популярными в разрезе мультиплеера. Это раньше, года три назад, играть с мобильного телефона по мобильному же интернету было очень проблематично, так как сеть не позволяла этим заниматься. Сейчас вы спокойно можете играть в онлайн-шутер где-то в открытом поле и спокойно справляться с врагами. Правда, для этого нужен мощный смартфон, а такой есть не у всех, так что разработчики мобильных проектов стараются сделать свои игры интересными и максимально простыми. Яркий тому пример — Smashing Four. Простой игровой процесс, простенькая, но очень приятная графика, весит совсем мало. Вам нужно лишь научиться играть, а потом спокойно сражаться с врагами. Собственно, сегодня мы поговорим об особенностях проекта и обязательно покажем вам, почему эта игра настолько классная и увлекательная. Думаю, вам понравится.

Геймплей

Игровое поле представлено прямоугольником со срезанными углами. Это идеальный вариант поля для сражения для мобильной игры в вертикальной ориентации смартфона. Вы можете хоть стоя в метро играть, хоть во время ходьбы по парку. В начале раунда на вашей стороне и стороне противника расположено по четыре персонажа. Далее, у каждого есть возможность атаки — сначала бьете вы, потом противник, потом опять вы. Задача в том, чтобы наказать противника и убить всех его воинов, что довольно тяжело, ведь игровой процесс требует определенных знаний, умений и опыта. Нужно нажать пальцем на персонажа, потянуть в нужную сторону и отпустить нашего персонажа в атаку. Иногда нужно попадать точно в цель, иногда приходится целиться немного сбоку, чтобы наш герой отрикошетил и нанес урон сразу нескольким целям. Это очень интересно и нестандартно, что не может не радовать. Скучно не бывает совсем.

Улучшения

На протяжении всей игры вы будете улучшать свою команду. Иногда это получается сделать быстро, иногда нужно тратить кучу времени. Но, мне очень понравилось, как это реализовано. Вы побеждаете в поединках и получаете золотые монеты и шарики, открытая которые, можно получить карточки героев. Набрали десять карточек — улучшили, получили больше атаки и очков жизни. Карточки можно и за золото получать, а с пятого уровня у всех героев открываются специальные умения. Правда, добраться даже самыми простыми героями до 5 уровня очень тяжело и дорого, так что не спешите.

Донат

Встроенные покупки здесь есть, их достаточно много, но я не могу сказать, что это большая проблема. Дело в том, что за победы нам и так дают шарики с карточками героев. Да, их можно еще и купить за реальные деньги, получить крутые карты, но я не совсем понимаю зачем это делать. Побеждать в сражениях можно и без каких-то крутых персонажей, здесь геймплей завязан на вашей тактике и умении правильно атаковать. Покупать кристаллы и ускорять открыти шариков тоже бессмысленно, так как карточек там дают не так уж и много, деньги пойдут на совсем ненужные предметы. Здесь донат позволяет лишь экономить время, если вы не можете играть часто.

Итог

Разработчик очень порадовал нас весьма интересным игровым процессом. Вроде все предельно просто и легко, нет ничего необычного, но создатели этой казуальной игры смогли увлечь даже меня, что уж говорить о менее искушенных пользователях. Графика приятная, правила игры доступные, донат не влияет на ваши возможности к победе. Думаю, ничего лучше и придумать нельзя, особенно если учитывать, что здесь сражения происходят исключительно в онлайне с другими игроками. Сражаться с ботами вам просто не дадут.


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