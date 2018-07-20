Обзор Soul Knight. Неплохая RPG для фанатов

2018-07-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Soul Knight; [107]
Большинство современных мобильных игр скучные и однообразные. Это нормально, ведь разработчики очень редко пытаются придумать что-то новое и интересное, им хочется просто скопировать чью-то идею и потом спокойно зарабатывать на ресурсах и донате. Именно по этой схеме работает и новая Soul Knight, хотя здесь разработчики явно постарались сделать проект максимально интересным для геймера. Нам открывают дверь в мир огромной RGP, где вы сможете спокойно сражаться с врагами, карать их и получать от этого свое удовольствие. Сегодня я решил посмотреть на этот виртуальный мир и рассказать вам свои ощущения от прохождения столь интересного проекта. Правда, играть в него будет интересно исключительно фанатам жанра, так как обычные пользователи ничего интересного для себя не обнаружат. Слишком уж проект заточен под постепенное прохождение уровней и собирательство предметов.

Геймплей

За основу игрового процесса взяты сражения с разного рода нечистью. Вы просто берете под управление персонажа с оружием и отправляетесь крошить противников. Локации достаточно интересные, там есть и преграды, и возможность уклониться от атаки противника. Сами же враги просто так не умирают, после зачистки одной локации появляются новые персонажи и с ними тоже нужно драться. Только после этого у вас будет возможность пройти дальше и вновь схлестнуться в бою. Собственно, но этом построена вся игра — вы заходите на уровень, постепенно проходите локации и собираете ресурсы с предметами. Потом, когда уровень пройден, можно посетить таверну и получить там какую-то информацию, купить предметы или взять задание. Разработчики даже заморочились с сюжетом, который здесь можно мельком заметить. Весьма неплохо, учитывая, что это мобильная игра с довольно простенькой графикой.

Управление

Для передвижения своим персонажем вы будете использовать виртуальный джойстик. Это не новый элемент, в подобных играх постоянно используют именно этот вариант управления. Для стрельбы или ударов есть специальная кнопка в правом углу, есть также дополнительные клавиши специальной атаки и так далее. Ничего сложного нет, да и наш персонаж сам целится во врагов, вам лишь нужно нажимать на кнопку стрельбы. К сожалению, продукт не поддерживает ввод с геймпада, так что поиграть на джойстике не получится. Жаль, игра под такой вариант управления подходит идеально.

Донат

К сожалению, если игра выходит на условно-бесплатной модели монетизации, то всегда внутри есть донат. И здесь он даже влияет на ваши шансы победить врагов — можно купить за реальные деньги массу ресурсов, а потом прокачать своего героя, либо купить нового, с большим набором крутых умений и характеристик. Это немного портит ощущения от сражений, но, в целом, большой проблемой это не является. Вы же играете для себя и для души, значит вкладывать деньги в приобретение виртуальной валюты не обязательно. Всего здесь можно добиться и своими силами, без вложения денег.

Итог

Прохождение проекта получилось весьма сумбурным и непривычным. Здесь нет того уровня сложности, чтобы я мог сказать, что это хардкорный проект. Нет, наш герой сам целится, нам нужно лишь двигаться и стрелять по врагам. Но и того уровня кастомизации, чтобы вы потеряли сознание от очередного улучшения героя, здесь нет. Получается весьма неплохая игра для тех, кто хочет получить RPG на смартфон и сражаться с виртуальными врагами в пиксельном мире. Остальным новинка будет не очень интересной, так как сюжета или увлекательного геймплея разработчики тоже не завезли.


Комментарии:
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch показали...
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch показалиФедеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала умные часы Samsung Galaxy Watch, подтвердив скоры...
Объектив Yongnuo YN14mm F2.8 появился в ...
Объектив Yongnuo YN14mm F2.8 появился в Как сообщают сетевые источники, компания Yongnuo дала старт продажам полнокадрового сверхширокоугольного ...
Стала известна цена и дата выхода смартф...
Стала известна цена и дата выхода смартфВ скором времени стартуют российские продажи флагмана Vivo NEX. Гаджет оснащен 6,59-дюймовым экраном с р...
В чем секрет успеха производителя мебел...
В чем секрет успеха производителя мебелМногие на протяжении жизни хотят дожить до времени когда их хобби превратиться в любимое дело и они см...
Объявлена дата продаж и цена смартфонов...
Объявлена дата продаж и цена смартфоновВ скором времени стартуют российские продажи смартфона Nokia 5.1. Гаджет оснащен 5,5-дюймовым экраном с с...
Смартфон Vivo X Play получит 10 Гбайт ОЗ...
Смартфон Vivo X Play получит 10 Гбайт ОЗКомпания Vivo готовит к выпуску мощный смартфон X Play с 10 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт встроенной памятью и ст...
Cooler Master анонсировала компьютерный ...
Cooler Master анонсировала компьютерный Представлен компьютерный корпус Cooler Master MasterBox MB520 формата Mid-Tower. Сообщается о применении...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 Pl...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 PlКомпания Sony в последнее время очень много проиграла на рынке смартфонов. Буквально года три назад это б...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Hoover Jive Window (JWC60B6-011). Лучший пылесос для мойки оконОбзор Hoover Jive Window (JWC60B6-011). Лучший пылесос для мойки окон
Обзор BQ-5707G Next Music. Недорогой смартфон со стереодинамикаиОбзор BQ-5707G Next Music. Недорогой смартфон со стереодинамикаи
Обзор Transcend PCIe SSD 110S (TS256GMTE110S). Высокопроизводительный М.2 NVMe 1.3Обзор Transcend PCIe SSD 110S (TS256GMTE110S). Высокопроизводительный М.2 NVMe 1.3
Обзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублейОбзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублей
Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 Pl...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 PlКомпания Sony в последнее время очень много проиграла на рынке смартфонов. Буквально года три назад это б...
Обзор Soul Knight. Неплохая RPG для фана...
Обзор Soul Knight. Неплохая RPG для фанаБольшинство современных мобильных игр скучные и однообразные. Это нормально, ведь разработчики очень редк...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСовременное компьютерное железо удивляет не только своими характеристиками и возможностями, но и привлека...
Обзор Big Hunter. Воюем с мамонтами...
Обзор Big Hunter. Воюем с мамонтамиПодавляющее большинство современных казуальных игр не могут похвастаться сложным игровым процессом. Собст...
Huawei Nova 3i - хороший смартфон с адек...
Huawei Nova 3i - хороший смартфон с адек18 июля 2018 года, случился официальный анонс новинки Huawei Nova 3i, которая представляет из себя красив...
Предварительный обзор Nikon Coolpix P100...
Предварительный обзор Nikon Coolpix P100Официально представлена камера Nikon Coolpix P1000, которую можно смело назвать суперзумом. Этот продукт ...
Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизни...
Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизниМобильные игры требуют от разработчиков новых идей, но не всегда эти задумки граничат с адекватностью. В ...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к гибридным устройствам на операционной системе Windows...
Обзор Ninja Dash. Шикарный раннер...
Обзор Ninja Dash. Шикарный раннерВ последнее время я не видел ничего адекватного из жанра раннеров, так как разработчики мобильных проекто...
Предварительный обзор Samsung C43J89. Оч...
Предварительный обзор Samsung C43J89. ОчКомпания Samsung показала весьма интересный монитор, которого не ждал никто. Дело в том, что в последнее ...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплее...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплееМобильные игры давно перестали быть просто развлечением для убийства времени в пробках или поездках на ме...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SСовременная игровая периферия предоставляет пользователю возможность купить подходящий продукт и получить...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor