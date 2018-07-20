Обзор Soul Knight. Неплохая RPG для фанатов

Большинство современных мобильных игр скучные и однообразные. Это нормально, ведь разработчики очень редко пытаются придумать что-то новое и интересное, им хочется просто скопировать чью-то идею и потом спокойно зарабатывать на ресурсах и донате. Именно по этой схеме работает и новая Soul Knight, хотя здесь разработчики явно постарались сделать проект максимально интересным для геймера. Нам открывают дверь в мир огромной RGP, где вы сможете спокойно сражаться с врагами, карать их и получать от этого свое удовольствие. Сегодня я решил посмотреть на этот виртуальный мир и рассказать вам свои ощущения от прохождения столь интересного проекта. Правда, играть в него будет интересно исключительно фанатам жанра, так как обычные пользователи ничего интересного для себя не обнаружат. Слишком уж проект заточен под постепенное прохождение уровней и собирательство предметов.

Геймплей

За основу игрового процесса взяты сражения с разного рода нечистью. Вы просто берете под управление персонажа с оружием и отправляетесь крошить противников. Локации достаточно интересные, там есть и преграды, и возможность уклониться от атаки противника. Сами же враги просто так не умирают, после зачистки одной локации появляются новые персонажи и с ними тоже нужно драться. Только после этого у вас будет возможность пройти дальше и вновь схлестнуться в бою. Собственно, но этом построена вся игра — вы заходите на уровень, постепенно проходите локации и собираете ресурсы с предметами. Потом, когда уровень пройден, можно посетить таверну и получить там какую-то информацию, купить предметы или взять задание. Разработчики даже заморочились с сюжетом, который здесь можно мельком заметить. Весьма неплохо, учитывая, что это мобильная игра с довольно простенькой графикой.

Управление

Для передвижения своим персонажем вы будете использовать виртуальный джойстик. Это не новый элемент, в подобных играх постоянно используют именно этот вариант управления. Для стрельбы или ударов есть специальная кнопка в правом углу, есть также дополнительные клавиши специальной атаки и так далее. Ничего сложного нет, да и наш персонаж сам целится во врагов, вам лишь нужно нажимать на кнопку стрельбы. К сожалению, продукт не поддерживает ввод с геймпада, так что поиграть на джойстике не получится. Жаль, игра под такой вариант управления подходит идеально.

Донат

К сожалению, если игра выходит на условно-бесплатной модели монетизации, то всегда внутри есть донат. И здесь он даже влияет на ваши шансы победить врагов — можно купить за реальные деньги массу ресурсов, а потом прокачать своего героя, либо купить нового, с большим набором крутых умений и характеристик. Это немного портит ощущения от сражений, но, в целом, большой проблемой это не является. Вы же играете для себя и для души, значит вкладывать деньги в приобретение виртуальной валюты не обязательно. Всего здесь можно добиться и своими силами, без вложения денег.

Итог

Прохождение проекта получилось весьма сумбурным и непривычным. Здесь нет того уровня сложности, чтобы я мог сказать, что это хардкорный проект. Нет, наш герой сам целится, нам нужно лишь двигаться и стрелять по врагам. Но и того уровня кастомизации, чтобы вы потеряли сознание от очередного улучшения героя, здесь нет. Получается весьма неплохая игра для тех, кто хочет получить RPG на смартфон и сражаться с виртуальными врагами в пиксельном мире. Остальным новинка будет не очень интересной, так как сюжета или увлекательного геймплея разработчики тоже не завезли.