Обзор Space Cats Evolution. Это очень мило

В большинстве ситуаций казуальные игры оказываются весьма страшными, странными и неуклюжими - играть в такого рода проекты нет никакого желания. Вы, скорее всего, видели просто тьму игровых продуктов, которые не выделяются игровыми механиками, графикой, какими-то особенностями игрового процесса и так далее. На фоне всего этого неинтересного хлама игра Space Cats Evolution кажется мне очень и очень интересной, она увлекает, дает возможность получать удовольствие и всегда иметь занятие на тот случай, если вам станет скучно и захочется чем-то себя занять в метро, во время ожидания сеанса в кинотеатре и так далее. Не могу сказать, что это лучшая игра в мире и что разработчики прямо показали, как нужно делать мобильные проекты, но здесь есть все, что нужно обычному игроку для получения доли удовольствия и наслаждения, а большего мы и не требуем. Плюс, игра про котиков всегда интересна.

Геймплей

Игровой процесс достаточно простой, понятный и не требует от вас каких-либо особых навыков в области игровой индустрии. У нас есть игровое поле, на которое периодически прилетают капсулы космические с котиками. Вы нажимаете на капсулу, она открывается и вы получаете котика первого уровня. Когда у вас два котика первого уровня, вы перетаскиваете одного на другого и получаете покорителя планеты второго уровня. Далее, собираете котиков для получения котиков второго уровня - соединяете. Постепенно уровень одного кота растет, нужно больше времени потратить на то, чтобы получить кота нужного уровня и соединить двух в одного, для повышения уровня. Выглядит это так же весело, как и звучит, осталось только разобраться в игровых особенностях продукта и тогда вам будет интереснее все это походить.

Донат

Встроенных покупок в данной игре я не заметил. То есть, они конечно есть, если поискать, но я не заметил ничего особенного, что мешало бы мне играть спокойно без вложения личных средств. Так что, если вы переживаете за то, что с вас разработчик будет требовать много денег за какие-то игровые блага, то переживать не стоит – все достаточно демократично. Вы, конечно, можете купить ускорение получения игровых денег, можете поднять уровень получаемых котиков, но это не помогает. То есть, вы ведь играете ради того, чтобы получать больше удовольствия от всего процесса, то зачем вкладывать деньги и ускорять весь процесс? Для того, чтобы потом удалить игру и загрузить что-то новое, что выглядит так же, только нужно снова вкладывать средства. Еще немного бесит реклама, которая вылезает внизу, но ее можно отключить и тем самым поддержать разработчика. Если у вас есть такое желание, то почему бы и нет.

Итог

В итоге, хотелось бы сказать, что игрушка мне зашла и она принесла мне достаточно кайфа. Это самое главное, что можно сказать про игру в конце обзора. Если игра приносит вам удовольствие, то все остальные моменты вам не так интересны – донат, реклама, встроенные покупки и какие-то мелкие недостатки просто не замечаются. Вы будете играть в этот продукт, будете проводить время с удовольствием и ездить на метро с любимой игрой. Тематика с котиками приносит определенного эффекта, который объяснить не получится – это отдельная фишка. Если бы в игре не было этих милых персонажей, то вы бы не играли с таким задором и не так было бы весело складывать мелких пушистых завоевателей планет. Так что, я советую вам обязательно попробовать эту игру и если она вам понравится – напишите комментарий, и я буду знать, что игра вам понравилась. Если нет – тоже самое, хотя я уверен, что игра понравится абсолютно всем.