Обзор Spinner.io. Развлекаемся как можем

В последнее время огромной популярностью пользуются казуальные игры с быстрыми раундами — геймеры не хотят сидеть в игре часами, им нужно зайти на пару минут, подраться и выйти. В этом плане разработчики казуальных игр могут предложить массу вариантов, но нужно понимать, что далеко не все они интересные. Большая часть «быстрых» игр оказываются крайне скучными и неинтересными, проводить в них время совершенно не хочется. И это проблема, так как вроде все факторы успеха у разработчиков имеются, но они их не используют совершенно. Благо, мне удалось наткнуться на Spinner.io — весьма неплохую игру, в которой один раунд длится максимум минуту. Очень веселый проект с массой интересных деталей, о которых хочется рассказать и показать. Если вы большой фанат подобного контента, то можете сразу отправляться и загружать все, ведь ничего лучше в последнее время я точно не видел.

Геймплей

Игровой процесс максимально простой и понятный — у нас есть круглая арена, которая напоминает форму глубокой тарелки. Края арены находятся сильно выше центра и вы будете постоянно скатываться к центру арены. На игровом поле находится несколько игроков, каждый управляет своим спиннером. Это мини-версии юлы, которую вы видели в детстве. Все крутятся, сталкивают друг-друга с обрыва и в этом заключается основа игрового процесса. Вам нужно сбросить всех врагов за край и остаться единственным выжившим. Проблема лишь в том, что за каждого выкинутого врага ваша юла становится больше. То есть, если вы катаетесь по полю, но никого не сталкиваете, то враги станут больше в размерах и вытолкнуть их будет практически невозможно. Это значит, что нужно вести себя предельно активно сразу со старта, сталкивая слабых и неопытных врагов вниз. Процесс тяжелый, но что поделать.

Управление

Разработчики понимают, что их игра привлекает казуальную аудиторию пользователей и создавать слишком уж тяжелое управление нет смысла. Так что они приняли решение упростить его до максимума — вы просто водите пальцем по дисплею и за вашим пальцем двигается спиннер. К этому просто привыкнуть и буквально со второго раунда вы уже освоите все особенности физики и управления, осталось только понять, что происходит на игровом поле и как с этим справляться. Здесь нет ничего сложного, никаких дополнительных функций или клавиш. Только водите пальцем по экрану и побеждаете. Это радует.

Донат

Игра буквально с порога предлагает купить премиум-набор, который позволит вам играть с новыми стилями спиннеров и получать 1000 золотых монет в день. Это крутой бонус, так как за монеты можно купить все остальные дизайны и играть любым из них. Плюс не будет рекламы, которая вылазит крайне часто. Это интересный момент, но тратить деньги на столь простую игру, которую запускаешь раз в пару суток и убиваешь время в очереди просто нет необходимости. Рекламу можно закрыть, а без стиля внешнего вида играется очень даже отлично. Думаю, донат здесь никому не навредит, но и не поможет.

Итог

Мне игра понравилась своей простотой и легкостью — не нужно изучать сложное управление, привыкать к десяткам клавиш на дисплее и долго тренироваться. Уже с третьего раунда мне удалось отправлять противников за борт и побеждать практически через заход. Это при том, что я не такой уж большой фанат подобных игр и ранее не имел с ними ничего общего. Если поиграть немного дольше и привыкнуть к физике, то можно вообще легко и просто вырубать оппонентов и забирать главную награду. Да и донат здесь какой-то слабенький, не влияет на геймплей и совершенно не мешает играть.