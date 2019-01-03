Обзор Spinny Gun. Необычная стрельба...

Мне всегда нравились интересные и необычные игры, которые могут подарить новые эмоции и ощущения от игрового процесса. Конечно, далеко не каждый проект способен это предоставить, ведь на современном рынке мобильных игр однотипных продуктов так много, что даже представить себе тяжело — буквально каждая вторая игра является копией чего-то более успешного и интересного. В частности, казуальные игры больше всего подвержены подобному плагиату. Однако, иногда в огромном море однотипных новинок удается найти что-то с необычной механикой, которая увлекает больше любого ААА-шутера на смартфоне. Игра Spinny Gun именно такой и является — она крайне интересная, увлекательная, необычная, позволяет вам с большой радостью тратить свое время во время поездки на метро или чего-то в таком духе. Отличный вариант провести время с радостью и немного потренировать свой скилл. Готовы пострелять?

Геймплей

Игровой процесс здесь максимально простой и понятный, но это лишь в плане понимания геймплея. То есть, понять, как здесь играть действительно очень просто, но вот дальше конечно начинается боль и страдания. У нас есть игровое поле прямоугольной формы, по краю которого нарисована линия. Это условный путь, по которому будут двигаться прямоугольники желтого цвета — по ним нам нужно будет стрелять. По центру экрана расположен пистолет, он после первого же выстрела начинает крутиться вокруг своей оси под действием отдачи. Вам нужно выждать правильный момент и вовремя нажать на спусковой крючок, тогда пистолет стреляет и вы получаете точное попадание. Если пуля летит мимо, то вы снижаете свои шансы на прохождение дальше. Пули здесь, кстати, ограничены и вы просто не можете стрелять без передышки, нужно целиться, пробовать, попадать максимально точно и экономить боезапас.

Уровни

Игра вроде казуальная, но разработчики продумали весьма неплохой вариант реализации повышения сложности уровней. На начальном этапе у вас будет всего пару фигур, которые медленно двигаются и позволяют точно прицелиться, дальше они ускоряются, их становится больше, появляются красные прямоугольники. По ним стрелять уже нельзя, так как попадание по красной платформе моментально приводит к поражению. То есть, вам нужно не только прицельно целиться и точно стрелять, но и держать в голове дополнительные правила игры. Это очень интересно и увлекательно, мне понравилось.

Донат

Встроенные покупки реализованы очень грамотно, за это сразу разработчиков хотелось бы похвалить. Они придумали очень крутой способ привлечь пользователя к донату — вы можете отключить рекламу или купить VIP, чтобы получить крутой пистолет и с ним уже сражаться. Здесь стоит отметить, что пистолетов здесь много, они отличаются по степени редкости, но в целом друг от друга отличаются слабо. То есть, если вы даже купите VIP и получите автомат, точнее он стрелять при этом не станет и победа зависит только от ваших навыков. Но, если есть желание стрелять из красивого ствола, то почему нет.

Итог

Игра мне очень понравилась — она очень активная, простая в понимании и не требует много времени на прохождение уровней. Буквально минута игры и вы уже прошли пару уровней или проиграли на боссе, а дальше можно заниматься другими делами или попробовать еще. Подобные механик на рынке мобильных игр я еще не видел, что и делает продукт таким интересным, плюс у вас всегда будет возможность потренироваться и выбить более крутое оружие, чтобы получать от прохождения больше удовольствия. Все сделано очень круто и приятно для игрока.