Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам Спока посвящается

Довольно часто игры на основе фильмов или книг получаются ужасными. Дело в том, что такого рода проекты стремятся привлечь внимание фанатов и заработать на тех, кто очень любит историю с экрана. Над уникальными механиками или прочими особенностями продукта никто не думает, это попросту не нужно. Вот вышла Star Trek Trexels II, которая выглядит очень привлекательно с точки зрения персонажей, сеттинга и даже графики, но в игровых механиках нет вообще ничего нового, даже приблизительно. Разработчики демонстрируют полное отсутствие фантазии, зато умело оперируют уже готовыми персонажами и сюжетами. Собственно, если вы большой фанат киновселенной Star Trek, то игра вам должна понравится, остальным можно даже не загружать. Уж слишком простенько все сделано, даже донатить не хочется. Сегодня мы решили рассказать вам об этом проекта, дабы вы понимали, с чем имеете дело.

Геймплей

Игровые механики завязаны на улучшении своего корабля, прямо как в мобильной версии Fallout. Наш небольшой космический корабль почему-то пустой, а нам нужно поставить все необходимые постройки, сделать спальни для нашей команды и после этого двигаться дальше на поиски приключений. Для добычи ресурсов и прохождения сюжетных заданий, хотя самого сюжета здесь почти нет, нужно спускаться на планеты и там воевать с врагами. То есть, вы просто нажимаете на планету, заходите в миссию и начинаете исследовать локацию. Можно подбирать предметы и ресурсы, чтобы потом использовать их для улучшения корабля, плюс нужно воевать с противниками, если такие будут. Сражение происходит в очень простом стиле — вы нажимаете на цель, нажимаете на красную иконку атаки и теперь ваш персонаж стреляет по врагу, потом он по вам, и так по кругу. Кто умер, тот и проиграл. От ваших личных умений здесь вообще ничего не зависит.

После уничтожения всех врагов не спешите убегать с уровня, так как вы можете там найти какие-то дополнительные бонусы. Например, иногда удается найти кристаллы или дополнительные ресурсы, спрятанные в уголке карты. После завершения миссии вы возвращаетесь на борт корабля и можете приступать к строительству или улучшению уже готовых кают. На этом игровые механики полностью закрываются, ничего нового нам уже не покажут, особенно в плане сюжетной линии. В начале игры нам показали завязку на 20 секунд, после этого играть нужно будет без объяснений причин суматохи.

Донат

Естественно, если игра выпускается на бесплатной основе, то внутри там будет приличное количество встроенных покупок. Так всегда бывает — вы только решили улучшить что-то, а вам не хватает ресурсов. Их тут же предложат купить за реальные деньги, чтобы облегчить себе жизнь. Либо же можно ждать, выполнять десяток квестов и получить все самостоятельно. Такая альтернатива на более высоком уровне прокачки требует от вас столько времени, что лучше уж пойти и заработать денег на донат. Проект не преследует цель развлекать вас, здесь у разработчиков стоит задача заработать на популярной франшизе.

Итог

Мне, как большому фанату Star Trek, очень понравилась возможность побыть в кресле капитана корабля и попробовать решить проблему галактики. Однако, довольно быстро понимаешь, что это не что-то уникальное или интересное, а просто шаблонный продукт с персонажами из любимого фильма. Очень быстро разработчики требуют от вас титанических усилий для добычи ресурсов, либо же постоянно тыкают донатом в лицо. Для опытных игроков в жанре, которые знают особенности механик, это не проблема. Остальным же игра не принесет никакого удовольствия.