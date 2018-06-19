Обзор StarShooters. Война в космосе...

Казуальные игры на то и придуманы, чтобы позволить вас с удовольствием и без лишних нервов сражаться в виртуальных мирах. Обычно такие игры используют для того, чтобы провести время с удовольствием или убить его же — в длительных поездках, ожидавши в очереди и так далее. То есть в тех ситуациях, когда играть во что-то очень сложное не хочется, плюс всевозможные онлайн-проекты не подходят, так как игрок в любой момент может уйти. Наша сегодняшняя игра идеально подходит для того, чтобы с радостью и удовольствием проводить время, плюс она максимально простая в понимании игровых процессов. Думаю, что если вы давно хотели себе что-то подобное, то обязательно загрузите игру и попробуйте ее возможности — она максимально привлекательная для настоящих фанатов чего-то простого, понятного и красивого. Думаю, сегодняшний проект будет популярен среди читателей, обычно казуальные игры заходят лучше остальных.

Геймплей

В основе игрового процесса лежат линейные уровни, на которых вам нужно уничтожать своих противников при помощи своего космического пистолета. Наш герой летает на своем рюкзаке в воздухе и вы можете двигаться им в любом направлении, стреляет он тоже автоматически. То есть, вам нужно лишь наводить ствол по противникам, а выстрели сами найдут цель. Это максимально простой игровой процесс, где вам нужно лишь уворачиваться от атак противников, наносить выстрелы из своего пистолета и продвигаться дальше. Выглядит сражение очень активным, нужно постоянно двигаться и уходить с поля боя, не получать урон от противников, адаптироваться под их атаки и варианты действий. Вообщем, классическая реализация жанра, только разработчик немного изменил некоторые понятия — очки жизней здесь заменены длительностью полета рюкзака, например.

Управление

Разработчики решили предоставить нам максимально простое управление. В левой части экрана у нас расположена область, которая позволяет нам управлять полетом своего персонажа вверх-вниз и вправо-влево. Помимо этого, в правой части у нас есть иконки специальных умений, которые при активации дают герою какое-то преимущество или наносят урон противнику. Ничего удивительного в управлении нет, но вот сенсорная панель слева иногда выглядит не очень удобно, особенно когда нужно в пикселе от врага уйти от выстрела. Но, это уже мелочи, сражаться удобно и легко, даже если вы ранее в такие игры не играли вообще.

Улучшения

На протяжении всего игрового процесса вы будете улучшать своего персонажа или свой корабль. Эти улучшения влияют на урон, который вы будете наносить противнику, на дополнительные характеристики и так далее. То есть, улучшать своего героя действительно необходимо, это позволит проще проходить уровни и задания, наносить врагам больше урона, а получать меньше. С другой стороны, здесь вступает в силу донат, ведь иногда сделать своего персонажа сильнее очень дорого или долго, что в корне меняет ситуацию. Но, я бы не сказал, что донат здесь сильно влияет на игровой процесс.

Итог

Игра мне понравилась своей легкостью и понятностью. Знаете, есть игры, для которых нужно изучать правила, тренироваться и пробовать разные стратегии, много играть и только тогда вы становитесь более-менее продвинутым игроком. Здесь вы просто заходите и сражаетесь, вам вообще ничего делать не нужно. В этом больше преимущество игры, так как иногда хочется релаксировать или убивать время, а не тратить свои силы на изучение виртуального мира и его особенностей. Думаю, вам будет полезно посмотреть на этот мир космических пиратов.