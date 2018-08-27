Обзор Super Spell Heroes. Интересная карточная игра

2018-08-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Super Spell Heroes; [121]
Достаточно часто разработчики игровых продуктом стараются придумать что-то интересное и необычное, но у них ничего не получается. Либо идея получается не очень интересная, либо с реализацией явные проблемы. Именно по этой причине на рынке большая часть проектов являются просто копиями успешных игр, тогда как новых механик мы практически и не видим. Благо, есть еще порох в пороховницах и разработчики иногда дают возможность оторваться от шаблонных проектов. Ярким тому примером является Super Spell Heroes. Разработчики придумали очень крутой вариант того, как можно удивить пользователя новой карточной игрой и дать ему возможность драться не только с обычными ботами, но и с реальными людьми. Для многих пользователей это очень крутая возможность выпустить негативные эмоции и наказать обидчиков из сети. Вот мы и решили рассказать вам о продукте, чтобы вы понимали, почему это действительно интересно.

Геймплей

В основе игрового процесса лежат сражения между персонажами. У вас есть свой герой, у противника свой, и есть игровое поле. Его заполняют картами разного типа — одни огненные, вторые зеленые (элемент земли). Вам нужно выбирать карты красного цвета в правильном порядке и наносить урон противнику, а зелеными картами восстанавливать себе очки жизней. У противника задача полностью аналогичная — ему нужно выбирать из карт подходящее для атаки и защиты, нанося вам урон. Кто первый сможет свергнуть противника, тот и победил. Собственно, здесь решает реакция и логика — нужно быстро ориентироваться в картах, собирать комбинацию и отправлять врага в нокаут раньше, чем тот сообразит что с ним происходит. Игровой процесс максимально активный, отдыхать вам здесь не дают, так что бои и правда увлекают. Хотя, конечно, нужно будет потренироваться.

Враги

Сражаться вы можете как в одиночной кампании, так и в мультиплеере. Сразу драться с реальными игроками вам не дадут, нужно будет немного понабраться опыта. Для этого у нас есть одиночная кампания — вы проходите цепочку уровней, сражаетесь с врагами и постигаете некие истины этого проекта, после чего уже можно отправляться дальше. Враги постепенно становятся более сильными и побеждать без улучшений своего персонажа будет достаточно тяжело. Зато игра не надоедает, ведь нужно постоянно активно развиваться и тренироваться, без этого победы над врагом не ждите.

Донат

Донат в этой игре есть, это вполне логично и закономерно — разработчикам нет смысла вкладывать ресурсы в создание игры, если она потом не будет приносить деньги. Правда, здесь вас не сразу кормят встроенными покупками и для начала покажут игру во всей красе. Только после определенного этапа прохождения разработчик расскажет о встроенных покупках, посоветует вам вложить средства в покупку нового персонажа и улучшение уже имеющегося. Нужно понимать, что за реальные деньги вы здесь действительно получаете огромное преимущество — легче убивать врагов, карать противников в онлайне и так далее. Вот только стоит ли игра вложенных средств?

Итог

Мне игра поправилась качеством исполнения — нет ничего лишнего, игровой процесс продуман до мелочей, вся графика выглядит красиво и без непривлекательных анимаций. Разработчики создали действительно увлекательный проект про карты, где побеждает самый активный и умный геймер, что весьма редко встречается. Думаю, что если вы давно хотели себе загрузить долгоиграющий продукт с простым и понятным геймплеем, то это наиболее интересный вариант на данный момент. Надеюсь, что вам тоже новинка понравится.


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