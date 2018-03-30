Обзор TapTapGun. Крутой кликер

2018-03-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - TapTapGun; [62]
Подавляющее большинство кликеров на рынке выглядят довольно скучно и не затягивают пользователя. В частности, очень важной деталью развития в этой игре является изменение во внешнем виде виртуального мира. Если в TapTapGun вы получаете апгрейд и с этим апгрейдом ваше оружие меняется во внешнем виде, то пользователь видит мотивацию и хочет играть еще, чтобы увидеть что там будет дальше. Однако, у других проектов, в большинстве случаев, ничего подобного не представлено и пользователь должен сам себя мотивировать на активную игру, на прохождение уровней и накопление денег. Для меня это не совсем интересно, я люблю хорошие игры и считаю, что рассказывать тоже нужно лишь о достойном контенте. Собственно, поиграв в этот продукт часов пять, я смог оторваться и представить вам один из самых увлекательных кликеров в истории Android. Да, звучит пафосно, но это для дела, иначе же читателя не заинтересуешь.

Геймплей

В левой части экрана у нас расположен ствол, в начале игры это деревянный пистолет, который довольно слабо стреляет и долго перезаряжается, но вы можете постепенно его улучшать. В правой части у нас находится цель. Стоит отметить, что стреляя по цели промахнуться вы не можете, это просто не записано в коде игры, так что целиться или выжидать момент не нужно, вы просто активно нажимаете на экран, а ваше оружие пускает пули во врага, нанося тому урон. В начале это просто чучело из сена, но постепенно уровень противника будет повышаться. С каждым вашим выстрелом вы наносите противнику урон и соизмеримое количество денег падает на ваш счет. То есть, нанесли 6 урона — 6 монеток упало, нанесли 50 урона — упало 50 монет. Это мотивирует улучшать свое оружие, постепенно наносить больше урона и получать больше денег за свои нажатия. В этом плане игра от конкурентов ушла не очень далеко.

Улучшения

Самое крутое, что я здесь увидел, это реализация улучшений вашего оружия и противника. Когда вы покупаете улучшение, то ваше оружие не просто получает больше урона, а меняется во внешнем виде. Добавляют прицел, увеличенный магазин, после чего переходите на следующий уровень, где у оружия уже совсем другие характеристики, иногда даже калибр меняется. Мне очень понравилось, как разработчик реализовал вот эту тему с улучшениями, сразу видно, что занимались плотно и хотели сделать игру более привлекательной по всем фронтам.

Донат

Самое смешное, что в игре хотя и есть встроенные покупки, они совершенно не влияют на ваш игровой процесс. То есть, вы можете тратить свои кристаллы на ускорение выстрелов или на дополнительный урон к каждому выстрелу, но кристаллы очень быстро заканчиваются и это буквально короткое ускорение в развитии. Плюс, кристаллы дают за просмотр рекламы, за достижения в игре, кристаллы выпадают из сундуков, когда уничтожаешь противника. Необходимости вкладывать реальные деньги нет вообще, максимум вы можете взять и отключить рекламу, либо смотреть ролики по пять раз в день и получать массу бонусов.

Итог

Разработчики смогли создать интересную игру, в которую хочется играть постоянно. Я не мог оторваться от стрельбы, так как хотел увидеть какой же там дальше ствол будет, плюс получать больше денег хотелось. Просидев много часов перед экраном смартфона я понял, что ничего подобного я ранее не видел и эта казуальная игра приносит куда больше удовольствия от прохождения, чем другие проекты. Обязательно попробуйте эту новинку, она дико увлекает и не дает вам оторваться от игрового процесса. Осталось только решить, как именно вы хотите проводить время в игре — стрелять, либо смотреть рекламу.


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