Обзор Tennis Clash. Выжималка денег...

Управление

Мы уже привыкли к тому, что большинство современных мобильных игр нагло выкачивают из пользователей деньги, но сегодняшняя игра буквально изменила представление об этом. Разработчики очень умело сначала заманивают геймера, а потом буквально выживают из него все соки встроенными покупками. Выглядит достаточно ужасно, но сначала давайте про хорошее.

Прогресс

Стоит отметить, что управление в игре достаточно простое и ничего сложного учить вам не нужно. Все же разработчики поставили перед собой цель создать казуальную игру, которая будет радовать потенциального покупателя встроенных покупок действительно простым интерфейсом и геймплеем. Во время игры вам нужно просто свайпать пальцем в нужную сторону, выбирая силу, с которой персонаж будет бить по мячу. Чем быстрее вы протяните полосу, тем мощнее будет удар, однако нужно понимать, что вы можете переборщить и мяч вылетит за пределы поля, тогда вы потеряете шансы на победу. То есть, нужно четко целиться по нужной точке, правильно выбирать силу удара и делать свайп пальцем по дисплею. Это, собственно, все управление — разработчики решили ничего не усложнять и сделали удары по мячу максимально простыми. Вопрос только в том, понравился ли вам настолько простое управление.

Донат

Естественно, мобильная игра без прогресса была бы мало кому интересна, особенно если учитывать, что речь идет про мобильный симулятор спорта. Разработчики понимают, что им нужно привлекать внимание игрока и завлекать пользователя на достаточно длительный период, иначе он просто не задонатит нужное количество денег. Ради этого была придумана условная прокачка вашего персонажа, а точнее его снаряжения — игрок за каждую победу получает мешки с карточками, собрав которые можно улучшить свою ракетку, например. Естественно, на открытие мешков нужно время, а значит, вы либо ждете очень долго, либо просто вкладываете деньги в ускорение. Да и собрать карточки на самом деле не так уж просто, так как разработчик то и дело дает ненужный хлам или просто требует для улучшения ракетки столько карточек одинаковых, что устанешь ждать, пока они накопятся.

Итог

Встроенные покупки в этой игре занимают важнейшее значение и пользователю просто необходимо вкладывать деньги, чтобы играть с комфортом. За реальные деньги вы получаете возможность крайне быстро открывать мешки с карточками, тем самым ускоряя развитие своего персонажа. А с наличием мощной ракетки можно легко побеждать практически любого противника без каких-либо проблем. Также за реальные деньги вы можете покупать донат-валюту, а за нее в игре можно приобрести практически все, что вообще возможно. То есть, донат здесь решает многое, а если вы не донатите, то игра будет постоянно на вас давить и ставить практически невыполнимые условия, которые никак не позволят расслабиться и играть с удовольствием. Механика достаточно понятная и использовалась ранее всеми крупными разработчиками мобильных игр. Сейчас, видимо, ситуация не изменилась совершенно.

Изначально мне показалось, что игра достаточно интересная, увлекательная и веселая, но потом я понял, что все это лишь иллюзия, завлекающая игрока полюбить проект и увлечься им. А потом на вас посыпется целая гора доната, без которого играть просто нереально и тогда игрок будет думать, а стоит ли вкладывать деньги в столь классную игру. Если вы большой фанат тенниса и именно этот проект вам понравился, то обязательно поиграйте и решите, стоит ли вкладывать деньги в донат. Лично я считаю, что нет смысла — подобных игр море.