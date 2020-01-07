Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучшая реализация

2020-01-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - The Elder Scrolls: Blades; [110]
Довольно часто крупные студии выпускают упрощенные копии успешных компьютерных игр на мобильных платформах. Это позволяет сыграть на узнаваемости франшизы и заработать больше денег без серьезных вложений в рекламу. И сегодняшняя наша игра является ярким примером того, что такого рода проекты действительно нравятся аудитории.

Геймплей

Собственно, игровой процесс The Elder Scrolls: Blades от оригинальной игры практически ничем не отличается, что и сделало проект настолько привлекательным для аудитории. У героя есть определенная цепочка квестов, по которой он проходит сюжетную линию, узнает какие-то новые вещи, слушает диалоги и так далее. Конечно, сюжетная линия не идет ни в какое сравнение с настольными версиями игр данной серии, но это все равно очень увлекательно в плане геймплея — вы путешествуете по довольно большому игровому миру, наслаждаетесь его красотами и частенько сражаетесь с врагами, нанося им серьезный урон. Это именно то, ради чего пользователи и играют в подобного рода игры. Хотя, конечно, в игровом процессе есть серьезный недостаток, который играет важнейшую роль в нашей окончательной оценке. Да, речь идет про управление, которое оказалось совсем не таким, как мы ожидали ранее.

Управление

Изначально все думали, что управление в The Elder Scrolls: Blades ничем не будет отличаться от того, что мы видели в компьютерной игре. Однако на самом деле это совсем не так, ведь разработчики создавали игру для мобильной платформы и понимали, что на ней нет хардкорных игроков, здесь все хотят получить более казуальный опыт. Именно ради этого многие механики были упразднены, а некоторые остались просто на заднем плане в сильно упрощенном виде. То есть, разработчики умышленно сделали игру более простой, тем самым убив сразу двух зайцев. Во-первых, они позволили большей аудитории влюбиться в игру и понять, как ее проходить. Во-вторых, более простая механика боя исключает возможность побеждать за счет умения. В данной игре все сводится к вашей экипировке, а это, конечно же, подводит нас к пункту доната, который здесь играет важную роль.

Донат

Собственно, когда загружаешь игру такого уровня с открытым миром, красивой графикой, массой геймплейных моментов и прочих бонусов, то стоит понимать, что никто бесплатно такое чудо отдавать не будет. Это действительно крутой продукт, который разрабатывала большая команда и на создание этой игры было потрачено много денег, которые, естественно, будут зарабатываться в формате встроенных покупок. Они, на первый взгляд, упрощают жизнь и позволяют получать больше удовольствия от игры, но все мы понимаем, зачем это сделано. Разработчики позволяют вам убивать врагов быстрее и получать от этого гораздо больше удовольствия, хотя на самом деле вы платите за возможность легче пройти уровень. Да, это немного огорчает, но если вы любите играть в крутые мобильные проекты, но при этом не хотите за них платить, то такого рода недостатки не должны вас хоть как-то удивлять.

Итог

Лично меня проект порадовал качеством картинки, большим открытым миром и даже определенным элементом внезапности в процессе прохождения сюжетной линии. Однако боевая система здесь упрощена настолько, что получить удовольствие от этого просто не выйдет, да и давайте будем честными — игра создавалась для того, чтобы выкачать из фанатов франшизы как можно больше денег. И с этой задачей проект отлично справляется, ведь денег на игре заработали немало и продолжают это делать по сей день. Захотите ли вы отдавать деньги ради преимущества в этой игре? Хороший вопрос.

Комментарии и отзывы The Elder Scrolls: Blades
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