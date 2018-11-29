Обзор The Last Stand: Battle Royale. Мобильная королевская битва

2018-11-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - The Last Stand: Battle Royale; [108]
Жанр «королевская битва» пользуется неимоверной популярностью среди геймеров — по всему миру больше десяти миллионов пользователей, которые каждый день проводят свое время в подобных проектах. И, конечно же, разработчики мобильных игр не могут обойти это явление стороной. На текущий момент для смартфонов создали целую россыпь игр в данном жанре, но большая их часть выглядит предельно странно и грустно — некоторые глючат, у других нет онлайна, третьи требуют от вас вложения реальных денег. Это не круто, конечно же, ведь от игры в первую очередь хочется получить равенства между всеми участниками боя. Сегодня я хочу рассказать вам о проекте под названием The Last Stand: Battle Royale, который пока что находится в стадии бета-теста, но уже выглядит очень привлекательно. Геймеру предоставляют отличную возможность выживать в открытом мире с большой картой и десятком врагов.

Геймплей

Игровой процесс довольно просто и понятен для тех, кто уже играл в подобные игры и понимает, как они устроены. У нас есть персонаж, который высаживается в определенную точку на карте и потом начинает выживать. Здесь нужно отметить, что разработчик не сбрасывает персонажей с самолета или что-то в таком духе, вы просто сами выбираете точку для высадки и появляетесь там сразу после старта раунда. Это значит, что есть возможность вместе с другим игроком возродится в одном месте. Но, у меня такого пока что не случалось. Далее, вы можете спокойно бегать по локации в поисках оружия или экипировки, чтобы получить преимущество над противником и потом атаковать. Стоит понимать, что враги тоже найдут оружие и тоже будут по вам стрелять, так что иногда лучше прятаться за преградами или вовсе прятаться в траве. В этом случае вы получаете определенное преимущество и можете атаковать из засады.

Управление

Разработчики понимают, что нужно свести сложность к управлению к минимуму, чтобы пользователь мог спокойно изучать местность и не переживать о том, что ему нужно ломать пальцы ради точного выстрела. Здесь у вас в левой части экрана имеется джойстик, который позволяет двигаться по карте, а в правой части экрана установлена стрельба. Вам нужно лишь навести прицел на врага и оружие будет стрелять автоматически, так что никаких дополнительных нажатий не возникает. В этом плане игра порадовала, так как ничего проще и не придумаешь. Вы можете спокойно сражаться сразу после захода в эту игру.

Донат

Я немного переживал о том, что разработчики сделают большой упор именно на донат и это не позволит мне сражаться с удовольствием. Оказалось, что вы можете вложить деньги и получить более привлекательного героя, но на деле это ничего не дает — мало кто смотрит на то, как выглядит оппонент, все стараются сразу пустить ему пулю в голову. Так что проблем со встроенными покупками я не обнаружил, вкладывать рубли вовсе нет смысла. Я лично играю уже вторую неделю и побеждаю исключительно за счет своей хитрой тактики и скорости реакции, а купить это не получится ни за какие деньги.

Итог

Очень редко мультиплеерные проекты выходят с адекватной оптимизацией — большая часть современных новинок лагает и вылетает чаще, чем вы можете себе представить. С этой игрой проблем не возникает — постоянно удается подключиться к серверу, при том довольно быстро, все попадания регистрируются, удается воевать с удовольствием и зарабатывать ресурсы для улучшения. Это та игра, которая вскоре станет хитом, так что советую настоятельно попробовать, натренироваться и побеждать, пока другие только думаю устанавливать или нет.


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