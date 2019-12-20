Обзор Tiny Room. Шикарная головоломка

2019-12-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tiny Room; [102]
Самое время попробовать достаточно крутой интересный мобильный проект, который увлекает не меньше, чем стандартные проекты на ПК. Разработчики явно потрудились, а значит самое время посмотреть, что же они там приготовили для нас, геймеров. Все же действительно крутых игр на смартфонах не так много, особенно бесплатных.

Геймплей

Разработчики удивили довольно большим набором преимуществ, которые действительно увлекают игрока. Дело в том, что в данном проекте вы можете взаимодействовать буквально с любым объектом — можно переключать электричество на щитовой, можно отодвигать диван, открывать ящики, открывать двери ключом, разгадывать шифры и пароли. То есть, разработчики предоставляют достаточно широкий набор преимуществ в плане игрового процесса, которые не дают игроку скучать — вы постоянно ищете какие-то решения, думаете, концентрируетесь на том, как решить определенную задачу. Это действительно увлекательно и весело, так как постоянно появляются какие-то новые механики, новые возможности. Я сильно удивлен, что авторы столь простой на первый взгляд игры смогли показать действительно высокий уровень качества реализации игрового процесса. Видно, что старались и у них все получилось.

Особенности

Стоит отметить, что разработчики никогда не говорят вам, что нужно делать, и никогда не заставляют идти в указанном направлении. К примеру, вы оказываетесь на уровне, где стоит автомобиль и есть некий дом. Все, с этого момента разработчики нас покидают и отдают нас полностью самим себе — вы можете действовать так, как хочется. Можно, к примеру, ходить вокруг дома в поисках чего-то интересного, можно взять лестницу и поставить ее возле дома, чтобы забраться выше и осмотреться, можно попробовать как-то реализовать автомобиль. То есть, проект довольно многогранен, хотя путь к решению задачи довольно часто один единственный, просто разработчики не говорят, как к нему дойти. Это тоже определенное преимущество, так как вы можете самостоятельно думать, действовать, принимать решения и разгадывать загадки. Иногда ответы настолько же удивительные, как и сами задачи.

Графика

Сначала мне показалось, что игра представляет собой нечто слишком уж простое, но потом, присмотревшись, я в корне изменил свое мнение. Дизайн уровней очень простой, но разработчики сделали упор на детализации помещения — в любой комнате или доме вы увидите просто тьму деталей, некоторые из которых может ничего и не решают. К примеру, за диваном может находится шифр, указывающий на то, как нужно повернуть указатели на шкафу для открытия двери. Или вы можете перейти в другую комнату и найти пульт, который потом поможет пробраться в другое помещение. При этом помимо самих предметов, с которыми вы имеете определенный контакт, пользователь видит еще массу декораций, которые и не отвлекают от поиска решения, но при этом создают атмосферу весьма интересного приключения. Лично мне такая графика очень понравилась, ничего плохого в простоте не вижу.

Итог

На смартфонах очень мало интересных квестов — разработчики чаще всего ограничиваются простенькими головоломками, полностью забывая о каких-либо дополнительных сложностях или задачах, так что довольно быстро игры такого плана надоедают. А вот при наличии сюжета, пусть и достаточно условного, игра выглядит совершенно иначе и ощущается иначе — есть желание проходить дальше, узнавать новые возможности игрового процесса, решать все новые головоломки. Настоятельно советую всем, кто когда-то любил увлекательные истории.

Комментарии и отзывы Tiny Room
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