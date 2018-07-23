Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартфона

Чаще всего игры жанра roguelike попадают на ПК-платформу. Фишка жанра в том, что каждый ваш заход в виртуальный мир отличается от всех предыдущих и после вашей смерти нужно начинать игру с самого начала, ваши достижения никак не учитываются. Далеко не все пользователи готовы играть в такого рода игры по вполне понятным причинам — какой смысл потеть в игре, где после поражения все ваши успехи стираются? С другой стороны, на смартфонах таких игр почти нет, и Tower Fortress очень достойно выделяется на фоне конкурентов. Довольно неплохой вариант для тех, кто хочет получить крутой продукт в этом жанре и играть в течении длительного времени без особых проблем. Я тоже решил посмотреть и разобраться в том, что игра умеет. Оказалось, что это одна из лучших реализаций проекта! Действительно интересно проходить уровни, воевать и прыгать. Осталось только научиться как это делать.

Геймплей

За основу игрового процесса взяты сражения на вертикальных уровнях. Это значит, что двигаться мы будем не вправо-влево, а вверх и вниз. Хотя, чаще всего именно верх, так как внизу нам обычно делать нечего. Наш герой умеет прыгать и крутится в воздухе, плюс у него есть оружие и оно стреляет. Дальше нужно это комбинировать — вы прыгаете по стенам, убиваете противников во время прыжка или выстрелом, после чего двигаетесь дальше к заветному выходу с уровня. Желательно при этом собирать все возможные ресурсы, так как при попадании на врага у вас снимается одна полоса жизней, которую потом можно восстановить при помощи оранжевых ромбиков. Собственно, в этом весь геймплей и заключается — вы прыгаете по уровням, стреляете по противникам и получаете от этого массу удовольствия. Ничего не изменится ни через пять, ни через десять уровней. Это и хорошо, и плохо, ведь игровой процесс со временем приедается.

Управление

Разработчики позаботились, чтобы у вас было удобное управление для сражений с противником. В левой части экрана у нас находится стрелка вправо и влево, которая позволяет нам двигаться. Кнопки большие и промазать между ними не получится при всем желании, с этим все очень даже хорошо. В правой же части экрана расположена клавиша атаки и клавиша прыжка. Вот тут иногда я промахивался и вместо выстрела нажимал на прыжок, либо наоборот. Но, в целом, претензий к управлению нет — работает нормально, управлять можно, сражаться тоже вполне приятно.

Донат

Встроенных покупок я найти не смог. В игре есть лишь один ресурс, это кристаллы, за которые вы можете открывать новых персонажей, но купить его за реальные деньги у меня не получилось. То есть, добывать кристаллы можно лишь самостоятельно на самих уровнях, чтобы открыть нового героя с его уникальными особенностями. Помимо этого, в игре есть вставки рекламы, которые позволяют разработчикам немного денег заработать. Отключить рекламу можно за реальные деньги и если вы большой фанат продукта, то обязательно оплатите этот бонус — играть без рекламы очень весело.

Итог

Игра получилась очень даже интересной и увлекательной — прыгаешь себе по уровням вверх-вниз, сражаешься с противниками, наносишь им урон и зарабатываешь ресурсы. Дальше нужно накопить на новых персонажей, чтобы попробовать новые умения, и вновь отправиться в бой. Геймплей невероятно простой, здесь буквально нет ничего такого, что могло бы вас отвлечь или напугать. Привыкнуть к управлению можно очень быстро, а потом будете просто карать врагов, копить ресурсы на новых персонажей и наслаждаться бесконечными новыми уровнями. Крутая реализация хорошей идеи, как по мне.