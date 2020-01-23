Обзор Угадай фильм по кадру. Для киноманов

Игровой процесс

Обычно мы рассказываем про шутеры, гонки, какие-то проекты про выживание, но сегодня речь пойдет о более простой игре, которая порадует вас легким геймплеем, неназойливым интерфейсом и отсутствием необходимости вкладывать свои деньги. Это, пожалуй, самая релаксирующая игра за все время, которое я пишу обзоры на мобильные игры. Итак, приступим.

Уровни

Разработчики решили, что нагружать геймера чем-то слишком уж сложным не стоит, так что геймплей здесь крайне просто и понятен буквально сразу. У вас есть картинка на экране, на которой изображен кадр из фильма. Обычно разработчики используют достаточно яркие кадры, которые сразу наталкивают вас на мысль о фильме — если вы его смотрели, то по этому кадру точно все станет понятно. Далее, вам нужно снизу под картинкой выбрать буквы, чтобы образовать название фильма. Абсолютно всегда там есть лишние буквы, так что если вы видите, что название уже введено, а буквы еще остались, то ничего страшного — так и должно быть. Собственно, это и есть весь игровой процесс — пользователь смотрит на картинку, определяет, и какого фильма или сериала этот кадр, после чего вводит информацию в поле. Это может показаться слишком легким, но на самом деле игровой процесс довольно занимателен и приносит море положительных эмоций.

Донат

Очень понравилось, как авторы «Угадай фильм по кадру» решили поступитесь с уровнями. Конечно, это не та игра, в которой повышение сложности можно реализовать при помощи каких-либо привычных механизмом. К примеру, обычно в казуальных играх разработчики повышают скорость развития событий, повышают количество врагов и так далее, но в этой игре ничего такого нет. Чтобы как-то смотивировать игрока двигаться дальше, разработчики просто разделили все уровни на несколько папок и заблокировали все, кроме первой. Получается, чтобы пройти на следующий уровень, вам нужно сначала разблокировать полностью все уровни в уже имеющейся папке. Если вы не знаете ответа на какой-то из вопросов, то получается, что дальше вы уже не пройдете и это довольно грустно. Приходится прибегать к хитростям и искать названия фильмов в интернете.

Итог

Конечно, встроенные покупки в игре «Угадай фильм по кадру» имеются, но они довольно неочевидные — я поиграл около двух дней и только на третий смог найти заветную кнопку доната. Начнем с того, что разработчики периодически радуют нас рекламными баннерами, которые появляются после неудачной попытки или просто в случайном порядке. Не сказать, что это сильно разочаровало, но все же стоит понимать, что реклама может появиться. Далее, вы можете отключить рекламу навсегда за реальные деньги, если не хотите ее больше видеть. И, конечно же, вы можете за реальные деньги купить себе виртуальной валюты, чтобы спокойно запрашивать подсказки в викторине. Это помогает, если вы уже совсем не знаете, из какого фильма кадр и не можете по запросу из интернета найти эту информацию. Однако я ни разу донатом не пользовался — нет в этом никакой необходимости.

Я большой фанат фильмов и с радостью смотрю как новые релизы, так и фильмы десятилетней давности, так что такая игра для меня является возможностью не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое или найти фильм, который я еще не смотрел. Это достаточно простая игра, в ней нет ничего сложного в плане игровых механик, в нее можно играть даже в метро, держась одной рукой за поручень. И если вы тоже большой фанат фильмов, то настоятельно рекомендую присмотреться к этому продукту — получите море положительных эмоций и радости.