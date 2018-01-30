Обзор Voxel. 3D-раскраска

Казуальные игры в последнее время стали достаточно популярными и на то есть свои причины - пользователи много проводят времени в метро, играют дома на диване, играют на работе и такого рода посиделки со смартфоном в руках требуют минимальной концентрации - вы не будете играть в ультра-сложный шутер в метро, так как играть в него будет проблематично, плюс вы с большим трудом сможете вовремя закончить сессию. Из-за этого казуальные игры, в которых не нужно постоянно находится в сети и вообще постоянство игры не требуется, стали популярными - вы заходите в игру, открываете очередной рисунок в Voxel и получаете от него достаточно удовольствия и радости от использования своего смартфона, в любой момент можете закрыть приложение и пойти заниматься своими делами, можете закончить рисунок или дать своему ребенку дорисовать его. Это действительно круто и сегодня я расскажу вам, почему эта игра так популярна.

Геймплей

Если вы следите за рынком игровых продуктов, то видели популярную игру Sandbox, в которой нужно рисунки разной сложности раскрашивать по квадратикам - выбираете цвет, зарисовываете нужные цифры, потом выбираете другой цвет и так далее. В этой игре разработчики решили пойти иным путем и показали вариант с кубиками и объемными фигурами - разукрашивать вы теперь будете не плоские рисунки, а объемные штуки. Это намного сложнее и интереснее, приходится делать намного больше телодвижений, но, с другой стороны, это что-то новенькое и после длительного времяпровождения в оригинальной игре, такая подача меня очень порадовала. Для детей это будет сложнее, правда, так что совсем маленьким деткам такое поиграть не давайте - они не осилят, даже взрослые иногда путаются и не знаю что делать дальше. Но, такое бывает редко, так что пугаться не стоит заранее.

Уровни сложности

К сожалению, как-то распределить уровни сложности в этой игре проблематично - вы не можете как-то заранее предугадать насколько тот или иной участок рисунка будет сложным, так что и распределить рисунки по сложности невозможно. Из-за этого иногда ощущается определенный диссонанс - только что зарисовал картинку за две минуты и получил тонну удовольствия, теперь пол часа ломаешь голову над рисунком и не понимаешь почему такая разница в сложности. Но, с этим ничего не поделаешь и сам разработчик, видимо, не сильно переживает о данной проблеме, так что и мы не будем.

Управление

Объемная игра подразумевает намного большее количество телодвижений от своего пользователя, чем «плоская» игра и в этом плане разработчики не особо порадовали. К игре приходится привыкать, хотя даже после недели активной игры есть ощущение, что определенные моменты бесят, что они неудобно реализованы и что играть больше не хочется. Например, зарисовать полосу одинаково цвета достаточно проблематично, прокрутка отнимает тьму времени и реализована как-то странно, иногда цвета не переключаются, хотя само приложение работает и не зависает.

Итог

Игра меня в большей степени порадовала - она выглядит достаточно привлекательно, так что вы можете проводить в ней массу времени и получать от этого удовольствие, плюс всегда есть возможность закрыть игру в любой момент и не переживать за свой прогресс. С другой стороны, есть негативные моменты вроде разброса по сложности рисунков, этот параметр вообще никто не контролирует, плюс управление оставляет желать лучшего и от этого уже не деться никуда - либо привыкай, либо бросай это дело. Так что, если вы большой фанат продукта - получите тьму удовольствия, если нет - найдите себе что-то другое.