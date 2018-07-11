Обзор Westworld. Скучная копия

2018-07-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Westworld; [75]
Westworld сразу на момент релиза освистали со всех сторон. Фанаты сразу заметили сходство игровых механик с проектом Fallout Shelter, а потом оказалось, что обе игры делала одна студия. В Bethesda, которая создавала Fallout Shelter, считают, что создатели «Мира Дикого Запада» украли их исходный код и просто перерисовали графику. Это весьма популярная мысль, так как в в этой новинке даже баги скопированы, не говоря уже про игровые механики и стиль графики. Но, разработчики Westworld уверяют, что их проект полностью уникален. Пока что игру не заблокировали и не удалили, значит можно спокойно играть и наслаждаться игровым процессом. Будем надеяться, что суд решит кто прав, а сейчас давайте посмотрим на то, как можно скопировать почти все механики, но получить весьма скучный и однообразный игровой процесс. Вероятно, это не лучшее исполнение проекта в истории.

Геймплей

Игровой процесс полностью скопирован с Fallout Shelter. У нас есть база, которая состоит из прямоугольных блоков, примыкающих друг к другу. Вы выбираете блок, строите там что-либо, после чего можно в блоках производить всевозможные манипуляции. Например, можно производить новых персонажей, можно нанимать сотрудников и проводить исследования с улучшениями. Сам элемент геймплея с постройкой базы показался мне скучным, так как если вы не смотрели сериал, по мотивам которого игра и создана, то понять смысл происходящего весьма тяжело. Нам пытаются объяснить зачем мы создаем персонажей и зачем сюда приезжают посетители, но это сделано очень топорно и неинтересно. Но, суть игры в том, чтобы вы делали персонажей, потом отправляли их в локации и после этого зарабатывали деньги и репутацию на успешных просмотрах. Ничего нового не придумали, но выглядит прикольно, особенно если вам нравится этот жанр симуляторов.

Механики

Собственно, вы создаете персонажа, после чего устанавливаете его в какой-то локации. Сначала здание нужно еще построить, а потом вы отправите туда своего персонажа. Так вот, как только вы зашлете двух или больше героев, между ними можно провести какое-то действие — поженить танцовщицу и крутого парня с пистолетом, инсценировать ограбление и так далее. Если зрителям понравится происходящее, то они поставят хорошую оценку и вам насыпям золотишка, если же комбинация персонажей окажется плохой, то вам никто не даст денег.

Встроенные покупки

Удивительно, но разработчики смогли реализовать не очень агрессивный вариант доната. Некоторое время играть вы можете без вложения реальных средств, к этому практически и не подталкивают. Однако, в игре есть два типа валют, один из которых нужен для покупки ускорения. Вы можете мгновенно получать себе нового персонажа или здание, за счет чего ваши посетители становятся более счастливыми от просмотра всех представлений. В принципе, донат проявляет себя после пары часов игры, когда ваши персонажи уже не могут приносить прибыль, а новых получить очень тяжело.

Итог

Разработчикам удалось сделать хороший проект. Если бы это была одна единственная игра в жанре и больше ничего геймеры не видели. Однако, прямой конкурент, который вышел много лет назад, выглядит куда более привлекательно. Там есть целая история и хороший сюжет, есть своя уникальная идея и геймплей. Здесь же мы видим, как разработчики просто скопировали уже готовый проект, сделали свою графику и отправили зарабатывать деньги на донате. Я не являюсь большим фанатом Fallout Shelter, но могу сказать, что новинка явно проигрывает оригиналу по всем фронтам. Так зачем она тогда нужна?


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