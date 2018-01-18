Обзор World of Warships Blitz. Лучшая мобильная игра в 2018 году

Наверное, я никого не удивлю, если скажу, что компания Wargaming является ярким примером того, как можно успешно делать хорошие игры как для настольного компьютера, так и для мобильных устройств. Сейчас не получится найти такого человека, который бы не играл или не слышал о World of Tanks (да мы и сами постоянно в нее играем). Но, разработчики решили на этом не останавливаться и выпустили игру про самолеты, а потом и про корабли. Теперь каждый может выбрать себе вид сражений и радовать себя перестрелками на земле, море или в воздухе. Лично мне больше понравились корабли на PC, так как ходить по морю на здоровенном линкоре или эсминце и громить врагов - удовольствие, которое получить в какой-то другой игре вы просто не сможете, аналогов на рынке нет.

Теперь же разработчики решили выпустить World of Warships для мобильных телефонов и планшетов. Собственно, когда я увидел эту новость, то был несказанно рад - если игру хорошо оптимизировать, то на смартфоне играть будет вполне удобно и можно будет сражаться не только дома за компьютером, но и в метро, на работе (пока никто не видит) или даже на занятиях в университете. Да, мобильных игр высокого класса на рынке не так много, а это еще и мультиплеерный проект с массой улучшений, массой возможностей и даже вариантов игры в команде. Пропустить такое мы никак не могли и всю ночь после анонса игры и выдачи пресс-аккаунта я играл без остановки. И, скажу я вам, ощущения шикарные - это именно та игра, в которую будут играть в 2018 году все, без исключения.

Управление

Стоит сказать, что в сегодняшнем обзоре я не буду углубляться в типы кораблей, механику выбора корабля и стратегию боя - это все вы либо изучите сами, либо уже знаете, если играли в «большую» версию. Я хочу рассказать вам о тех особенностях мобильной версии, которые вам будут интересны.Управление - достаточно важный элемент этого игрового продукта, ведь от качества и удобства управления будет зависеть насколько вам будет комфортно играть. Благо, разработчики уже создали весьма удобное управление для мобильной версии танков, так что у них был опыт и в «кораблях» тоже все получилось отлично. Плюс, сама по себе эта игра не так привязана к передвижениям и резким маневрам, как в танках, так что я даже не сомневался, что управление получится сделать приятным.

В левой части экрана, снизу, у нас имеется виртуальный джойстик движения. Он адаптирован под управление кораблем - две стрелки вверх и вниз отвечают за ход вперед и назад, а стрелки справа и слева отвечают за соответствующее направление при повороте. Когда вы нажимаете на стрелку вверх (или вниз), то сначала задействуется половина хода, если нажать еще раз, то будет дан полный ход. Держать стрелку постоянно нет нужды, что упрощает атаку на ходу.

Далее, у нас есть справа снизу клавиша выстрела, она выглядит как прицел или что-то в таком духе. Немного левее от клавиши выстрела находится клавиша с иконкой бинокля - вы уже догадались, наверное, что при нажатии на эту клавишу нам дают увеличение и целиться по врагам становится намного проще. Правда, в режиме увеличения намного сложнее маневрировать, так как сверяться с местностью становится куда проблематичнее. Сверху справа имеется иконка смены вооружения (если ваш корабль поддерживает такую функцию), плюс по центру экрана снизу у нас есть иконки ремонта и прочих вспомогательных фишек.

Геймплей

В левом верхнем углу расположена карта, а по центру у нас индикатор прогресса сражения. Благодаря прозрачности элементов управления, их небольшим, но достаточно удобным размерам, и отсутствию лишних элементов управления, играть удобно. У нас громадная часть экрана отдана под игровой процесс, элементы управления расположены по бокам от рабочей области, ничего не мешает спокойно вести бой и попадать по врагу. За управление игре ставим большущий плюс, хотя я как-то и не удивлен, что здесь все хорошо.В плане игрового процесса никаких кардинальных изменений по сравнению с оригинальной «большой» версией игры нет - у нас несколько режимов сражений (есть и PvP и PvE режимы), которые разворачиваются на достаточно большом наборе игровых карт. Стоит отметить, что разработчики понимают суть мобильных игр и решили уменьшить размеры игровых карт ради того, чтобы большую часть сессии вы сражались, а не плыли по пустынному морю.

Теперь карты имеют размер примерно трети от оригинальных карт на PC. Это действительно круто, ведь компактная карта позволяет быстрее добраться до цели, или, в случае если вы нашили пойти на какой-то план-капкан, потратить куда меньше времени на передвижения и тактику. Если бы карты остались обычного размера, то вам было бы достаточно проблематично и не совсем комфортно сражаться.

Стоит так же отметить, что в мобильной версии игры отсутствует урон по союзникам, а сражения PvP проходят в формате 7 на 7. Это важные моменты, ведь на мобильном телефоне управление хоть и классное, но все же на компьютере играть более удобно и дабы вы не ощущали себя ущемленными, разработчики внесли некоторые корректировки.

Корабли

Во всем остальном игра от оригинала не отличается - у вас есть набор кораблей, есть ветка развития, улучшения корабля, есть несколько карт и режимов сражений, что позволяет играть по-разному, играть весело и интересно. Плюс, здесь есть ежедневные задания, крупные квесты и так далее - вы будете проходить их и получать какие-то ресурсы, бонусы и так далее. Это приятно, например, когда заходишь в игру 7 дней подряд, то тебе дают 3 дня премиум-аккаунта.На момент релиза в игре уже будет присутствовать 90 кораблей от четырех наций (Япония, США, Германия и СССР), которые позволят вам выбрать свой стиль игры, выбрать любимый флаг и сражаться на корабле, о котором вы мечтали. Для новичков все будет ультра-интересно, ведь если играешь впервые, то не знаешь какой класс кораблей что умеет и как им играть, так что захочется попробовать все и изучить все типы кораблей, а уже потом прокачивать то, что понравилось больше всего.

Для опытных игроков, которые уже играли в «большую» версию и знают, чего хотят от игрового продукта, ассортимент кораблей позволит прокачивать любимую технику и побеждать на поле боя за счет опыта и знания стратегии. Так что, для всех здесь будет место и всем будет приятно сражаться.

Итог

Стоит так же отметить, что ветка развития представлена в классическом виде, то есть привыкать к чем-то новому не придется и за это большое спасибо, плюс улучшения реализованы отлично и понятно. Остается только добывать нужные ресурсы для улучшения и можно апгрейдить свой корабль для дальнейших схваток.Знаете, если подумать, то на рынке не так много мультиплеерных серьезных игр для смартфона. Да, есть гонка RR3, которой уже столько лет, что страшно подумать, есть «Асфальт», есть еще пара-тройка недо-шутеров с кривым управлением и тьма стратегий в реальном времени. Все, больше действительно взрослых крутых игр для смартфонов нет - только World of Tanks Blitz и теперь вот World of Warships Blitz. И, я безумно рад, что разработчики при отсутствии какой-либо конкуренции на рынке подходят к созданию игрового продукта настолько профессионально.

Игра порадовала, помимо карт, техники и управления, своей оптимизацией - даже на смартфонах с относительно слабым железом (32К баллов в AnTuTu) играть комфортно, графика отличная, ничего не глючит и не тормозит. При том, я играл как на более классическом соотношении сторон 16:9, так и на новомодном 18:9 и оба соотношения сторон игра поддерживает. Учитывая, что новое соотношение сторон стали использовать активно лишь недавно, такая реакция порадовала - владельцы новых флагманов будут рады.

Так что, если вы любите действительно качественные игры, если вы любите сражаться и получать от этого положительные эмоции, или же если вы просто фанат World of Warships, то вам обязательно стоит попробовать данный игровой продукт - он вас порадует, без всякого сомнения.