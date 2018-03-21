Обзор X-Streamer. Становимся виртуальным стримером

2018-03-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - X-Streamer; [122]
Большинство современных геймеров мечтают стать стримерами, это факт. Сидеть целыми днями за компьютером, играть в игры и получать за это деньги — мечта, особенно если вы геймер и любите играть в разные проекты. Конечно, добиться успеха удается далеко не всем и набрать даже стартовую аудиторию человек на 100 будет достаточно проблематично. В игре X-Streamer это делается намного быстрее, вам дают персонажа, виртуальный мир и возможность там прославится. Да, это не одно и то же, но вы можете играть, получать удовольствие и моральное удовлетворение от происходящего, а нам больше и не нужно. Для многих игроков это будет крутая возможность насладиться развитием персонажа, привлекательной графикой и прочими бонусами, которые вы видели в реальном мире у настоящим ведущих трансляций. Осталось только набраться опыта, научиться быстро нажимать пальцем по дисплею, тогда можно будет зарабатывать деньги. Виртуальные, конечно же.

Геймплей

Игра реализована в жанре кликер, так что ничего удивительного, что вам нужно нажимать пальцем на дисплей. Сначала нам предлагают создать своего персонажа, это довольно быстрый процесс и не требует от вас каких-то особых навыков, просто выбираем внешность и ник. Дальше — начинаем тыкать по экрану как угорелые. Чем больше вы нажимаете на экран, тем больше у вас зрителей, подписчиков, тем выше уровень стримера, а от уровня зависят и деньги, полученные с просмотров. За деньги вы можете улучшать свою аппаратуру, повышать уровень мастерства своего стримера и так далее. Вообщем, ничего кардинально нового в игровом процессе нет, это довольно простая реализация жанра, просто в стиле игровой трансляции. Мне понравилось и играть достаточно легко, правда нужно постоянно нажимать на экран, но это издержка жанра.

Улучшения

На протяжении всего игрового процесса вам необходимо своего персонажа улучшать, иначе прибыть с его трансляций будет настолько низкая, что вы не сможете двигаться дальше. Если у вас есть время нажимать на дисплей, то вкладывайте все ресурсы в улучшение умений персонажа, тогда за каждое нажатие по экрану вам будут давать больше очков. Если же времени на игру нет, то вкладывайте ресурсы в пассивный доход — покупайте аппаратуру. Тогда после выхода из игры, ваш персонаж будет продолжать зарабатывать деньги и прочие ресурсы, даже если вы не играете в игру и занимаетесь своими делами.

Донат

Естественно, донат здесь есть и создан он для того, чтобы вы, при желании ускорить процесс развития, покупали ускорители. Например, очень крутая штука продается за 120 кристаллов — вы просто нажимаете на экран, держите палец, а игра считает по 10 нажатий в секунду. Сели смотреть фильм, нажали на экран и просто ждете, пока деньги капают. Можно так же купить бонусы к опыту и получаемым ресурсам, что тоже довольно полезно и позволяет вам развиваться быстрее. Вопрос лишь в том, нужно ли в игре данного жанра ускорять свое развитие, если удовольствие игрок получает именно от последовательного развития.

Итог

Мне игровой процесс понравился — он затягивает и дает возможность порадовать себя развитием виртуального героя в мире стримеров. Вы можете выбирать игру для трансляции, получать деньги от рекламы, улучшать свою студию, наслаждаться большим количеством подписчиков и всем в таком духе. Если вы любите простые игры, в которых не нужно долго вникать в игровой процесс, то это — шикарный вариант на длительное время. Я вот играю уже неделю и никак не могу остановиться, хотя вроде ничего уникального в игровом процессе нет, обычный кликер.


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