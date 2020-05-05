Обзор маски для лица и щиток Facemask от TrendVision

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию защитные маски для лица и щиток VIZOR AX-1 от компании Facemask. Данное решение станет отличным защитником для пользователей, чтобы не подхватить какие-либо вирусные инфекции.

Ознакомиться с ценами на маски и защитные щитки можно на сайте facemask.ru. В нашем распоряжении сразу несколько моделей защитных масок для лица, в различных цветовых гаммах. Плюс данных масок в том, что они не одноразовые и прослужат своему владельцу длительный срок, особенно если вы будете использовать данные маски в одном тандеме с дезинфицирующими спреями.

Видео обзор

Маски

Для начала рассмотрим сами маски. Производитель предлагает сразу несколько различных моделей, что позволяет подобрать маску непосредственно на свой вкус и цвет. В наших руках три модели:
  • Маска тканевая двухслойная из хлопка
Двухслойные маски чем-то напоминают те, что можно приобрести в обычных аптеках. Однако разница в качестве все же ощутима. Материалы сшиты аккуратно.

Не понравится может лишь фиксирующий элемент, который, как нам кажется, не прослужит длительное время.

  • Маска из полиэфира
Маска из полиэфира уже более плотная и ремешки в ней куда прочнее.

По своему дизайну данные маски практически не отличаются от тканевых из хлопка, но качество, существенно лучше.

  • Маска из неопрена
И хит сезона – это маски из неопрена. Именно данная модель масок сумеет привлечь внимание покупателей.

Все благодаря стильному и современному дизайну. Одев подобную маску, вы сумеете привлечь внимание прохожих.

Понравилось то, что в масках из неопрена был использован весьма необычный фиксирующий элемент, который прослужит пользователю очень длительное время.

Тесты

Все модели масок очень удобно и комфортно носить. Никакого дискомфорта при длительном ношении не появляется. Между челюстью и щеками не появляется никаких зазоров и маски плотно прилегают к лицу, что очень важно.

Помимо этого, у вас не возникнут никакие аллергии на использованный материал. Кроме того, вышеуказанные материалы обладают высокими дышащими свойствами и легко моются, что позволяют использовать одну маску длительное время.

Важно то, что при длительном ношении ремешки не натирают уши. Через несколько минут вы буквально забываете о том, что одели маску.

VIZOR AX-1

Теперь о самом главном. На вышеуказанном сайте вы сможете заказать дополнительную защиту для маски, которая идеально подойдет для сотрудников магазина и других компаний, чтобы исключить все риски – это щиток/экран для лица с защитой ушей, модель VIZOR AX-1.

Данный щиток одевается на голову, поверх маски. Преимущество в том, что экран устойчив к истиранию, к искрам и брызгам расплавленных металлов, что обеспечивает идеальную защиту от воздействия твердых частиц.

Если вы работаете в непосредственном контакте с людьми, то подобный набор защиты, как нам кажется, просто необходим, учитывая сегодняшнюю ситуацию во всем мире.

Комплектация состоит из четырех частей, куда входят сам экран, планка фиксации, стяжка и фиксатор. Лично нам удалось собрать щиток с первой попытки, при этом не пользуясь никакими подсказками инструкции.

Данное изделие полностью прозрачное и практически не имеет никакого веса, что позволяет не уставать пользователю при длительном ношении. Важно, что данный экран не запотевает даже при использовании маски.

Итоги

Подводя итоги по маскам и экрану для лица с защитой ушей от TrendVision, следует отметить, что производителю удалось создать действительно интересное решение для того, чтобы максимально эффективно защитить себя в это не легкое время. Благодаря тому, что маски можно использовать не только один раз, а экран и вовсе прослужит очень долго, вы существенно сэкономите свой бюджет. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы, доступная цена, стильный дизайн, возможность выбрать по цвету или по дизайну. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
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