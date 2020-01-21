Очередная игра переносится на неопределенный срок

Польская студия разработки игр Techland, сообщила в социальной сети что компьютерная игра Dying Light 2 переносится на неопределенный срок. Изначально, студия планировала выпустить игру этой весной, однако по словам разработчиков, возникли трудности с изменением игрового мира.

Dying Light 2 это компьютерная игра в жанре survival horror и Action/RPG от первого лица с открытым миром. Действие Dying Light 2 происходит в европейском городе спустя 15 лет после эпидемии.

Игровой мир динамически изменяется в зависимости от принятых игроком решений. Как и в прошлой части игроку противостоят различные виды противников: как людей, так и зомби.