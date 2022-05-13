Очки EE Nreal Air AR поступят в продажу 20 мая

EE объявила, что новые очки Nreal Air AR появятся в Великобритании, их можно будет купить у компании EE с 20 мая.

Благодаря новейшей технологии дополненной реальности, точно настроенному звуку и массивному 201-дюймовому расширенному виртуальному дисплею Full HD Nreal Air — это отличный способ испытать цифровой контент на ходу. В сочетании с совместимым смартфоном, подключенным к сети EE 5G, очки открывают новые возможности для мобильных игр через облако, а также для потоковой передачи фильмов и телешоу в высоком разрешении. Идеально подходит для 1 из 5 британцев, которые утверждают, что просмотр видео и онлайн-игр на гигантском виртуальном экране на ходу — это то, что их больше всего волнует в дополненной реальности. Nreal Air поддерживает два разных режима. В режиме «Air Casting» клиенты могут отразить экран своего телефона и наслаждаться всеми мобильными возможностями на 130-дюймовом виртуальном HD-дисплее. Режим «MR Space» переносит клиентов в среду смешанной реальности и дает им возможность попробовать инновационные технологии дополненной реальности. Они могут размещать несколько виртуальных экранов размером до 201 дюйма в трехмерном пространстве, например, они могут выполнять упражнения на стационарной езде на велосипеде в иммерсивной среде дополненной реальности, одновременно исследуя расширяющийся набор приложений дополненной реальности.