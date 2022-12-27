Очки Huawei Vision Glass появились в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам очков Vision Glass, которые были представлены в прошлом месяце. Новинка оценена в 415 долларов. Очки характеризуются отсутствием памяти и процессора, необходимостью соединения со смартфоном посредством кабеля, двумя OLED-дисплеями с разрешением 1920:1080 пикселей для формирования виртуального экрана с диагональю 120 дюймов, яркостью 480 кд/кв.м, 90% охватом цветового пространства DCI-P3 и регулировкой диоптрий, кнопкой для регулировки яркости, а также громкоговорителями.