Oclean Flow уже доступна для покупки в России

Несколько дней назад компания Oclean, которая специализируется на гаджетах, позволяющих ухаживать за полостью рта, официально заявила о старте продаж ультразвуковой щётки Oclean Flow, которая выглядит крайне интересно и обладает целым рядом интересных преимуществ. Например, данная щётка обладает сразу пятью режимами чистки зубов — есть утренний, вечерний, стандартный, режим отбеливания и бережной чистки для чувствительных дёсен. Для выбора режима можно использовать специальную кнопку на корпусе, плюс на нём имеется специальный индикатор, который будет отображать выбранный пользователем режим работы. Более того, щётка автоматически ставит таймер на две минуты, чтобы пользователь не вредит зубной эмали, используя щётку дольше нужного, плюс каждые 30 секунд устройство будет напоминать владельцу о том, что пора бы перейти на другую область зубов.

При этом производитель оснастил щётку специальным мотором, который позволяет щетинкам совершать до 76 000 движений в минуту. Этого достаточно, чтобы пользователь мог эффективно очистить свои зубы от налёта, при этом никакого дискомфорта процесс не вызывает, а это не самом деле очень важный момент. Стоит отметить, что в случае с обычной зубной щёткой пользователь совершает всего 300 движений в минуту — это заметно меньше. Уже сейчас модель Oclean Flow доступна для приобретения в сети М.Видео по цене в 3499 рублей и за эти деньги новинка просто прекрасная — она выглядит стильно, работает эффективно и стоит недорого.