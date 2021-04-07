Oclean выпустила умную электрическую зубную щетку X Pro Elite

Выпущена супер умная электрическая зубная щетка Oclean X Pro Elite.

Электрическая зубная щетка Oclean Xpro Elite предлагает совершенно новый опыт чистки зубов, благодаря внедрению интеллектуальных функций и технологий. Устройство имеет многофункциональный сенсорный ЖК-экран.

Oclean Xpro Elite оснащена новейшей ОС Oclean с совершенно новым дизайном пользовательского интерфейса, что делает его более удобным в эксплуатации. В приложении доступны различные настройки, режимы чистки, мониторинг и анализ чистки зубок. Результаты чистки отображаются графически на стоматологической модели через сенсорный экран.

В щетке используется двигатель без магнитной левитации, он вращается с максимальной скоростью 42000 об/мин. Порадует зубная щетка своей автономностью, срок службы аккумулятора составляет 35 дней. Устройство поддерживает беспроводную зарядку quick charge. Для полной зарядки понадобиться 3,5 часа.

В Oclean Xpro Elite используются алмазные волокна для щеток DuPont высокой плотности для лучших результатов чистки и защиты эмали. Умная щетка отличается бесшумной работой 45 дБ, по сравнению с конкурентами, которые работают при шуме около 65 дБ.

Зубная щетка Oclean Xpro Elite продается на торговых площадках Aliexpress, Amazon и eBay. До 20 апреля зафиксирована цена 59,99 долларов.