Однопластный компьютер Raspberry Pi 4

Новинка поддерживает аппаратное декодирование H.265 и может выводить на внешний дисплей видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду (30 fps при подключении двух 4K-мониторов). Список интерфейсов Raspberry Pi 4 Model, помимо гигабитного Ethernet-порта, включает Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac.«Сердцем» Raspberry Pi 4 стал процессор Broadcom BCM 711 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A72, тактовая частота CPU — 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти, в зависимости от конфигурации, составляет до 4 ГБ LPDDR4. Микрокомпьютер, работающий под управлением ОС Raspbian оснащён двумя портами micro-HDMI, двумя USB 3.0 Type-A и двумя «обычными» USB 2.0 Type-A.Стоимость новинки составит 35 долларов.