Одноплатный ПК Udoo Bolt V8 получил APU Ryzen Embedded V1605B

Компания Udoo успешно собрала на Kickstarter деньги на выпуск одноплатного компьютера Bolt, который сможет похвастаться мощным процессором. Новинка выйдет в двух версиях: Bolt V3 и Bolt V8. Первая будет построена на процессоре Ryzen Embedded V1202B, а второй – на Ryzen Embedded V1605B, который оснащается четырьмя ядрами с поддержкой SMT и GPU Vega с 512 потоковыми процессорами. Также отметим два слота для оперативной памяти, 32 ГБ флэш-памяти eMMC, два слота для установки SSD формата M.2, порт SATA III, разъёмы RJ45, USB 3.0 (x2), USB-C (x2), HDMI 2.0 (x2), ИК-порт, контакты GPIO и порт для подключения совместимых с Arduino контроллеров. Размеры платы равны 12:12 см. Ограниченная партия Bolt появится уже в конце этого года по цене 230 долларов и 280 долларов, соответственно.