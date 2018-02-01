Одноплатный компьютер Amarula Vyasa оснастили процессором Rockchip RK3288

Полку одноплатных компьютеров для разработчиков прибыло – очередная новинка получила название Amarula Vyasa. Размеры этой Pico-ITX платы составляют 100:72 мм. Изделие полагается на четырехъядерный процессор Rockchip RK3288 с тактовой частотой 1,6 ГГц и графикой ARM Mali T760, который может похвастаться поддержкой видео с разрешением 4К и кодека H.265.

Новинку также оснастили 2 ГБ оперативной памяти DDR3L SDRAM, флеш-модулем eMMC вместимостью 16 ГБ, слотом для карт памяти microSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.0 (BLE), контроллером Gigabit Ethernet с соответствующим разъёмом для подключения сетевого кабеля, интерфейсом HDMI 2.0, двумя портами USB 2.0 Type-A, коннектором Micro-USB и последовательным портом. Из особенностей – приёмник спутниковой навигационной системы GPS и модуль NFC. Компьютер выйдет в двух версиях: первая работает в диапазоне температур от 0 до плюс 60 градусов Цельсия, а версия WiTAS – от минус 20 до плюс 70 градусов. Цена Amarula Vyasa составляет 150 долларов.