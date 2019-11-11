Одноплатный компьютер Banana Pi BPI-F2S получил два Ethernet-порта

Banana Pi и SunPlus пополнили ассортимент одноплатных ПК моделью BPI-F2S, которая ориентирована на промышленную отрасль. Новинка характеризуется четырехъядерной платформой SunPlus SP7021 с тактовой частотой до 1,0 ГГц, дополнительным ядром ARM926 для операций в режиме реального времени и энергоэффективным ядром 8051, 128 МБ или 512 МБ оперативной памяти DDR3, 8 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом для карт памяти microSD, парой сетевых портов 10/100 Ethernet, разъемом HDMI, двумя портами USB 2.0, одним Micro-USB, гнездом для подачи питания и набором контактов GPIO (совместимость Raspberry Pi). Что до операционной системы, то здесь может использоваться Yocto Linux.