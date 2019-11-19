Одноплатный компьютер Orange Pi 4B получил нейропроцессорный блок

Ассортимент одноплатных компьютеров для разработчиков пополнился моделью Orange Pi 4 и его версией Orange Pi 4B. Новинки характеризуются размерами 91:56 мм, шестиядерным процессором Rockchip RK3399 с графикой Mali-T860 MP4, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 16 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом для карт памяти microSD, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, двухдиапазонным адаптером Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO, контроллером Bluetooth 4.1 LE, интерфейсом HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом, двумя портами USB 2.0 и симметричным портом USB 3.0 Type-C. Модификация Orange Pi 4B отличается нейропроцессорным блоком Gyrfalcon Lightspeeur SPR2801S NPU с пиковой производительностью 5,6 TOPS при частоте 100 МГц.