Официальная премьера автомобиля Chery Arrizo 8 состоится 26 сентября

Раскрыты новые подробности автомобиля Chery Arrizo 8.

Внешне, Arrizo 8 похож на Audi A7, пропорциями кузова и задней светотехникой, но отличается по габаритам и техническим характеристикам. Габариты: 4780 х 1843 х 1469 мм, при небольшой длине колесной базы 2790 мм. Arrizo 8 оснащен двумя 12,3-дюймовыми экранами, медиасистемой с поддержкой беспроводных интерфейсов Apple CarPlay и Huawei HiCar и различными помощниками по вождению.

Автомобиль получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 156 л.с. Также будет версия Arrizo 8 GT с 1,6-литровым двигателем мощностью 197 л.с. В обоих случаях будет использоваться 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Официальная премьера автомобиля ожидается 26 сентября. Цены начинаются от 15700 долларов за базовую версию Arrizo 8 и 19100 долларов за версию Arrizo 8 GT.