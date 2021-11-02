Официальный выход Novitec Ferrari F8 Spider N-Largo

Novitec запускает специальную версию Ferrari F8 Spider - Novitec Ferrari F8 Spider N-Largo. Всего будет выпущено 15 единиц Novitec Ferrari F8 Spider, автомобиль получит ряд улучшений по сравнению со стандартным автомобилем.

Автомобиль имеет 818 лошадиных сил и 903 Нм крутящего момента, разгон от 0 до 62 миль в час всего за 2,6 секунды. Карбоновый кузов N-LARGO шириной 211 сантиметров на задней оси превращает итальянский спорткар со средним расположением двигателя в центр внимания. Специально для этого компания NOVITEC в сотрудничестве с Vossen разработала особо широкие, специально изготовленные высокотехнологичные кованые диски NOVITEC NF10 NL. Ступенчатое сочетание 21-дюймовых и 22-дюймовых колес на передней и задней оси еще больше подчеркивает клиновидную форму этого мощного спортивного автомобиля.

Комментарии и отзывы Novitec Ferrari F8 Spider N-Largo
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