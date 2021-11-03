Официальный запуск Fedora Linux 35

В этом месяце официально запускается Fedora Linux 35 с множеством новых функций и улучшений.

Функции, включенные в Fedora Linux 35, включают улучшенное управление питанием с расширенным режимом энергосбережения и более легкое переключение между режимами, обновленное программное обеспечение с новым пользовательским интерфейсом, описания в представлении проводника, а также более крупные снимки экрана и новые информационные плитки на страницах сведений, новый удаленный рабочий стол Connections / VNC, новая панель настроек многозадачности с возможностью отключения активного угла действий или активных краев экрана, а также настройка фиксированного количества рабочих пространств или настройка других параметров, а также новая панель настроек мобильной сети для настройки 2G, 3G или 4G подключения и Календарь GNOME теперь могут импортировать файлы ics.