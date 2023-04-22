Официально: DJI Mavic 3 Pro получит тройную камеру

Компания DJI официально подтвердила главную особенность грядущего дрона Mavic 3 Pro. Речь идет о тройной камере Hasselblad. Если в Mavic 3 использовалась связка из модуля с широкоугольным объективом и телеобъективом, то в новинке будет использоваться еще и камера со сверхширокоугольной оптикой.

По предварительным данным, главный модуль получит сенсор оптического формата M4/3 с разрешением 40 Мп. Также предыдущие слухи приписывали камере 56-кратный гибридный зум, в то время как DJI Mavic 3 имеет лишь 28-кратное зуммирование. Официальная презентация DJI Mavic 3 Pro состоится 25 апреля.