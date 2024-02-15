Официально: Fujifilm X100 VI представят 20 февраля

Компания Fujifilm официально объявила, что компактная камера Fujifilm X100 VI будет представлена 20 февраля на мероприятии X-Summit в Токио. По данным источника, на саммите точно не покажут APS-C камеры Fujifilm X-Pro4, X-E5, X-T40 и Fujifilm GFX100R.

По предварительным данным, Fujifilm X100 VI оснастят 40-Мп сенсором X-Trans CMOS 5 HR BSI формата APS-C, базовым ISO 125, процессором X-Processor 5, возможностью записывать видео в разрешении DCI/UHD 4K с 60 к/с и 6.2K при 30к/с, гибридной (фазовый и контрастный) системой автофокусировки с 425 точками, улучшенным трекингом в режиме реального времени, фирменными пресетами симуляции пленки, матричной системой стабилизации, 3-дюймовым наклонным экраном с разрешением 1.62 Мп, гибридным (оптический 0.52х и электронный) OLED-видоискателем с разрешением 3.69 Мп, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Ориентировочная цена камеры составляет 1600 долларов.
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