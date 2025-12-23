Официально: HONOR WIN и WIN RT получат АКБ на 10000 мАч

Компания HONOR официально подтвердила наличие аккумулятора ёмкостью 10000 мАч как в модели HONOR WIN, так и в более доступной WIN RT. Смартфон также оснастят 3D-ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев, системой охлаждения с вентиляторов, мощной акустикой с сабвуфером и защитой от воды и пыли в соответствии IP68, IP69 и IP69K. Ранее было объявлено, что старшая модель HONOR WIN получит производительную однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 5 от Qualcomm, ОЗУ LPDDR5X Ultra и флеш-память UFS 4.1. Смартфон набирает в бенчмарке AnTuTu около 4,4 млн баллов.

