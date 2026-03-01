Планшет HONOR MagicPad 4 оценили в 600 евро

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью MagicPad 4, которая обойдется в 600 и 800 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Новинку оснастили 12,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K, кадровой частотой до 165 Гц и пиковой яркостью 2400 нит, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 c тактовой частотой до 3,8 ГГц, системой охлаждения Ice Cooling с площадью теплоотвода 81000 мм², тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 9 Мп, цельнометаллическим корпусом толщиной 4,8 мм и массой 450 граммов, поддержкой стилуса HONOR Magic-Pencil 3 и клавиатуры Smart Keyboard, восемью динамиками, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой MagicOS 10.

