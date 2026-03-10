Официально: Lenovo Xiaoxin Pro 13 получит SoC Snapdragon 8s Gen 4

Компания Lenovo раскрыла новые подробности о планшете Xiaoxin Pro 13, презентация которого состоится уже 18 марта в Китае. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825. В бенчмарке AnTuTu аппарат набирает более 2,62 миллиона баллов. Ранее стало известно о 13-дюймовом дисплее с разрешением 3,5K и технологиями защиты зрения, операционной системе Android 16 «из коробки» и версиями на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

