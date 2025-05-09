Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше

HUAWEI каждый год обновляет линейку планшетов, причем не только топовых моделей с индексом Pro, но и более бюджетные. 2025 год не стал исключением, и для начала компания актуализировала одну из наиболее сбалансированных, а также популярных моделей — 11,5. Разобрались на примере версии с экраном PaperMatte, чем он хорош.

Комплектация

Устройство поставляется в двойной белой картонной упаковке. В основной бокс аккуратно вложены MatePad, руководство, тряпочка из микрофибры для протирки экрана, зарядка на 22,5 Вт и кабель USB-A — USB-C. В дополнительном находится чехол-клавиатура, но без тачпада. Чехол опциональный, приобрести можно и без него, если тот вам не нужен.

Внешний вид

Дизайн устройства не претерпел видимых изменений, он всё так же похож на прошлогоднего брата и MatePad Air за исключение, что просто стал толще. Корпус по-прежнему выполнен из металла с матовым покрытием. За счёт чего в руках лежит приятно и не старается из них выскользнуть, да и следы на нём практически не остаются.

Толщина HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte составляет 6,85 мм, а вес — 499 грамм. То есть с одной стороны он «‎поднабрал»‎ за год, а с другой стал немного легче. Впрочем, едва ли это ключевой фактор при выборе планшета диагональю более 7 дюймов, большую часть времени держать его придётся двумя руками. В целом дизайн устройства можно описать как четко выверенный минимализм: он неброской, гладкий и аккуратный — то, что нужно для планшета.

Что же касается органов управления, то они стандартные. Если повернуть планшет в горизонтальную ориентацию, то снизу будут расположены три металлических пина для зарядки клавиатуры, слева — клавиша включения и пара прорезей для динамиков, сверху — качелька регулировки громкости и микрофоны, а справа — Type-C и ещё пара решеток для динамиков.

Итого аудиосистема планшета представлена четырьмя динамиками, по два слева и справа. В купе они дают объёмный и довольно проработанный звук с акцентом на средних и верхних частотах. Баланс хороший, но басов ожидаемо не хватает, всё же это удел более дорогого MatePad Pro.

Дисплей

Экран, как следует из названия, представлен 11,5-дюймовой панелью на базе IPS матрицы с разрешением 2,2K — 2200 × 1440 пикселей при плотности 229 PPI. Это несколько ниже, чем у прошлогодней модели, но значительной такую потерю назвать сложно. Текст на экране выглядит чётко и без рыхлостей.

Но так как это IPS стоит учитывать, что картинка выглядит менее насыщенно, чем на том же OLED. Делает ли это планшет хуже? Ни разу. К экрану не придраться: он хорошо отстроен с завода, то есть не синит и не выглядит кислотно. К тому же за счёт IPS здесь нет ШИМ, а значит глаза от него болеть не будут.

При этом в наличии высокая плавность за счёт частоты обновления до 120 ГЦ. Она настраиваемая, а потому если хотите добиться более высокой автономности, можно включить 90 или 60 Гц, в зависимости от потребностей. По умолчанию включена автоматическая смена герцовки, рекомендуем её оставить.

Дисплей PaperMatte и если вы хоть раз сталкивались с ним или читали о нём, то знаете его преимущества. Если нет, то рассказываем. PaperMatte — специальная технология химического травления, которая делает экран матовым. Это в свою очередь минимизирует блики и делает покрытие экрана похожим на бумагу. Что в купе с режимом защиты зрения и активацией чёрно-белой картинки делает HUAWEI MatePad 11,5 подобием электронной книги с функциональностью планшета. И да, читать на нём и правда комфортно.

Что касается яркости, то количество Нит производителем не заявляется. Однако и без этого можно сказать, что её хватает как дома, когда лежишь на пуфике, а в дисплей бьёт солнечный свет, так и в парке на дневной прогулке со стаканчиком кофе. Да вы не получите такого большого запаса по яркости, как в случае OLED моделей, но он и не разочаровывает.

Чехол-клавиатура

Как правило, чехол-клавиатура HUAWEI — это накладка, которая одевается на тыльную сторону устройства и не защищает сам корпус. Вернее, не защищает его грани, однако теперь это исправили.

Аксессуар полностью закрывает грани устройства, да и в целом расширяет его функциональность. Если ваша работа заключается только в печати текста и работе в браузере, то HUAWEI MatePad 11,5 способен заменить ноутбук.

Клавиатура отстёгивается и её можно расположить в удобном для вас месте: хоть на столе, хоть на коленях. Сама же клавиатура очень удобная: тонкая, лёгкая, материалы приятные, ход клавиш небольшой, нажатие мягкое, а потому она идеально подходит для печати.

Железо и тестирование

Из интересных изменений стоит отметить переход на новый фирменный процессор Kirin T80. Это восьмиядерный чип, который включает высокопроизводительное ядро Cortex-A77 (до 2,4 ГГц), три производительных Cortex-A77 с частотой до 2,2 ГГц и четырех энергоэффективных Cortex-A55 с 1,85 ГГц. Работают они вкупе c 8 ГБ ОЗУ.

И это уверенный середнячок. Он не ставит немыслимые рекорды скорости, а просто уверенно переваливает за 500 000 баллов в тесте AnTuTu, а в GeekBench 6 почти тысячу в одноядерном и около 2,5 тысяч в многоядерном. При этом не троттлит: в тестах теряет до 10% мощности спустя 15–30 минут тестов.

Что же до графики, то за неё отвечает видеоускоритель Mali-G610. Это не топовое решение, но учитывая сегмент планшета, его возможностей более чем достаточно для запуска современных игр на минимальных или средних настройках графики.

В целом процессор обеспечивает хорошую плавность в повседневных делах, будь то просмотр видео в VK, прослушивание музыки, чтение статей в Chrome или работа в браузере и Документах одновременно. Под такие задачи устройства хватает.

К тому же планшет не тормозит, это заслуга не только процессора, но и оптимизации ОС. За неё кстати отвечает HarmonyOS 4. Система красивая, шустрая и понятная, а нехватка встроенных Google сервисов решается с помощью GBox.

Камера

Камеры в планшете — элементы необходимые, но не часто используемые. Их здесь две, и они средние, что для планшета ожидаемо. Основной 13 МП сенсор неплохо справляется с дневной съёмкой, а вечером и ночью закономерно сдаёт позиции, что также ожидаемо.

Также основная камера способна записывать видео в 4K с частотой 30 кадров в секунду. Качество невысокое, но для домашнего архива этого достаточно.

Фронтальная камера 8 МП с углом обзора в 105 градусов и функцией «Следящая камера», которая удерживает вас в центре кадра, если вы перемещаетесь. Фишка интересная, но сказывается на качестве картинки, делает её немного мыльной.

Батарея

Планшет оснащен батареей ёмкостью 7 700 мАч, что несколько ниже, чем у других моделей компании. При этом автономность здесь довольно типичная: батареи хватает на 8-9 часов работы в Документах и Браузере с подключенной клавиатурой, либо 12 часов воспроизведения видео в VK или YouTube на 30% яркости, так что на день его хватает точно.

Скорость зарядки от комплектного адаптера при этом довольно медленная — от 0 до 100% заряжается за 2 часа. Впрочем, на ночь поставили на зарядку, а к утру уже планшет готов к работе.

Итоги

HUAWEI MatePad 11,5 2025 года PaperMatte — это привлекательный по цене и функционалу планшет с отличным дисплеем и удобной клавиатурой, который подойдет как для работы, так и для творчества, особенно для тех, кто любит в комфорте читать и рисовать на экране с эффектом бумаги. К остальным плюсам данной модели стоит отнести частоту обновления экрана в 120 Гц, неплохой звук хороший запас производительности и приличное время работы.
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