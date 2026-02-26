Глобальную версию планшета Black Shark оценили в 670 долларов

Бренд Black Shark дал старт глобальным продажам игрового планшета Black Shark Gaming Tablet, который был представлен в начале этого месяца. Цена новинки составляет 670 долларов. В оснащение планшета вошел 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с максимальной частотой до 3 ГГц и графикой Adreno 735 (производительность в бенчмарке AnTuTu составляет более 1,9 миллиона баллов), 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, слот для карты памяти TF, 8,8-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 600 нит и точностью цветопередачи ΔE < 1, корпус из авиационного алюминиевого сплава массой 332 грамма и толщиной 7,7 мм, двойные симметричные динамики, аккумулятор ёмкостью 7300 мАч, 13-Мп тыльную и 5-Мп фронтальную камеру.