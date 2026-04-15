Официально: REDMI K Pad 2 получит АКБ на 9100 мАч

Компания Xiaomi опубликовала изображения и подробности о планшете REDMI K Pad 2, который будет представлен 21 апреля. Производитель подтвердил наличие флагманского 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, системы жидкостного охлаждения с испарительной камерой, 8,8-дюймового экрана с кадровой частотой 165 Гц, максимальной яркостью 1000 нит, частотой опроса сенсора до 540 Гц для многопальцевого ввода и гироскопа с частотой 400 Гц, батареи ёмкостью 9100 мАч, поддержки обходной зарядки, двух увеличенных динамиков с акустической камерой на 2,0 см³ и технологией Sound by Bose, а также цельнометаллического корпуса в черной, серебристой и фиолетовой расцветках.