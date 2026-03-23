Официально: Vivo Pad 6 Pro готов к выходу

Напомним, что в конце прошлого года был выпущен планшет Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition с чипсетом MediaTek Dimensity 9400, 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3,1K, кадровой частотой 144 Гц, яркостью до 1200 нит, точностью цветопередачи (ΔE ≈ 0,8), сертификацией ZREAL и технологией кристаллического травления для снижения бликов, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 40600 мм², аккумулятором ёмкостью 12050 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, восемью динамиками и поддержкой Wi-Fi 7.