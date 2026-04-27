Apple до сих пор разрабатывает iPad Fold

Сегодня Марк Гурман, известный инсайдер, сообщил, что Apple продолжает закрытую разработку складного iPad Fold. Более того, устройство якобы считается одним из приоритетных направлений для Джона Тернуса, который станет новым генеральным директором компании Apple после ухода Тима Кука. Однако источники утверждают, что проект может так и остаться экспериментальным и не дойти до массового релиза. Причины возможной отмены официально не раскрываются, но речь может идти о рыночной целесообразности. Apple традиционно получает основную часть выручки от линейки iPhone, которая продаётся многомиллионными тиражами и остаётся главным источником дохода компании.

На этом фоне складной iPhone Fold, о котором давно ходят слухи, рассматривается как более нишевый продукт с ограниченными объёмами поставок. Если даже смартфон такого класса не обещает массовых продаж, то складной планшет выглядит ещё более узкоспециализированным устройством. Обычные модели iPad приносят компании заметно меньше выручки, чем смартфоны, поэтому дорогой складной планшет, вероятно, не смог бы существенно повлиять на финансовые показатели, особенно с учётом высоких затрат на разработку и производство. Дополнительной проблемой называют технические сложности. Складной форм-фактор требует надёжного шарнира, гибкого дисплея, усиленного корпуса и высокой долговечности. Для Apple риски массовых дефектов особенно чувствительны — это ударит по репутации.