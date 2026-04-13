Планшет OPPO Pad 5 Pro получит огромную батарею

В базе данных оператора China Telecom обнаружились подробности о планшете OPPO Pad 5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 13,2-дюймовым экраном с разрешением 3392:2400 точек, версиями на 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятором ёмкостью 13380 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, тыльной камерой на 13 Мп и корпусом массой 672 грамма. Напомним, что прошлой осенью был выпущен планшет OPPO Pad 5 с процессором MediaTek Dimensity 9400+, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128, 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3000:2120 точек, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, батареей ёмкостью 10420 мАч и поддержкой 67-Вт быстрой зарядки.