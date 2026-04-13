Планшет OPPO Pad 5 Pro получит огромную батарею

В базе данных оператора China Telecom обнаружились подробности о планшете OPPO Pad 5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 13,2-дюймовым экраном с разрешением 3392:2400 точек, версиями на 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятором ёмкостью 13380 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, тыльной камерой на 13 Мп и корпусом массой 672 грамма. Напомним, что прошлой осенью был выпущен планшет OPPO Pad 5 с процессором MediaTek Dimensity 9400+, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128, 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3000:2120 точек, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, батареей ёмкостью 10420 мАч и поддержкой 67-Вт быстрой зарядки.

Официально: Lenovo Xiaoxin Pro 13 получит SoC Snapdragon 8s …
Компания Lenovo раскрыла новые подробности о планшете Xiaoxin Pro 13, презентация которого состоится уже …
Представлен планшет Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 …
Компания Lenovo объявила о выпуске планшета Idea Tab Pro Gen 2, который построен на 4-нанометровом процес…
Lenovo Legion Y700 Gen 5 возглавил рейтинг планшетов AnTuTu…
Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных планшетов под управлением ОС A…
Планшет OnePlus Pad 3 Pro получит 16 ГБ ОЗУ…
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл параметры планшета OnePlus Pad 3 Pro, который еще не…
Официально: планшет OPPO Pad Mini готов к выходу …
Компания OPPO объявила, что официальная презентация планшета Pad Mini состоится 21 апреля в Китае. В тот …
Планшет HONOR MagicPad 4 оценили в 600 евро …
Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью MagicPad 4, которая обойдется в 600 и 800 евро за …
Планшет Infinix XPAD 30E вышел в России …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу планшет XPAD 30E, который оценен в 15, 17, 19 и 21 тысячу…
Представлены глобальные версии планшетов Xiaomi Pad 8 и Pad …
Компания Xiaomi выпустила в международную продажу планшеты Pad 8 и Pad 8 Pro, которые были представлены…
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
