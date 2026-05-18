Планшет OnePlus Pad 4 вышел в России

Компания OnePlus дала старт российским продажам планшета OnePlus Pad 4, рекомендованная цена которого у дистрибьюторов на Aliexpress составила 43 тысячи рублей с учетом скидок. Напомним, что новинка оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 13,2-дюймовым LCD-дисплеем с соотношением сторон 7:5, разрешением 3392:2400 пикселей, адаптивной частотой обновления до 144 Гц, точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,7 и пиковой яркостью 1000 нит, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 13380 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и восемью динамиками.

Планшет OPPO Pad mini протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования компактного планшета O…
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 2026 вышел в России …
Российские ритейлеры дали старт продажам планшета HUAWEI MatePad SE 11″ (2026), который оценен в 18 тысяч…
Официально: планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro готов к вы…
Компания Red Magic объявила, что уже в скором времени будет представлен игровой планшет Red Magic Gaming …
Планшет OPPO Pad 5 Pro появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в китайскую продажу планшет Pad 5 Pro, презентация которого состоялась несколько …
Представлен защищенный планшет Tank Pad Ultra…
Сетевые источники сообщают о выходе защищенного планшета Tank Pad Ultra, который оценен в 520 евро. Новин…
Глобальную версию планшета OPPO Pad 5 оценили в 460 евро …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок глобальную версию планшета Pad 5, которая сильно отличается …
Lenovo Legion Y700 Gen 5 возглавил рейтинг планшетов AnTuTu…
Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных планшетов под управлением ОС A…
Представлен планшет OPPO Pad Mini…
Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов компактной моделью Pad Mini, которая основана на 3-нанометр…
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor