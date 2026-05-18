Планшет OnePlus Pad 4 вышел в России

Компания OnePlus дала старт российским продажам планшета OnePlus Pad 4, рекомендованная цена которого у дистрибьюторов на Aliexpress составила 43 тысячи рублей с учетом скидок. Напомним, что новинка оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 13,2-дюймовым LCD-дисплеем с соотношением сторон 7:5, разрешением 3392:2400 пикселей, адаптивной частотой обновления до 144 Гц, точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,7 и пиковой яркостью 1000 нит, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 13380 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и восемью динамиками.