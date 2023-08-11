Официально: Xiaomi Pad 6 Max получит 8 динамиков

Компания Xiaomi раскрыла некоторые характеристики планшета Pad 6 Max, официальный релиз которого состоится 14 августа. Итак, устройство получит производительную 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, батарею ёмкостью 10000 мАч, поддержку проводной 33-Вт зарядки, мощную акустическую систему из восьми динамиков и предустановленную операционную систему Android 13 с фирменной оболочкой MIUI for Pad.
Планшет также приписывают наличие огромного 14-дюймового IPS-экрана с разрешением 2,8K и кадровой частотой обновления 144 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и тыльной камеры разрешением 50 Мп.