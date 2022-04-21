Официально анонсирован чипсет Samsung Exynos 1280

Samsung сегодня анонсировала чипсет Exynos 1280, который можно найти в некоторых из последних моделей Galaxy A среднего уровня, таких как Galaxy A33, Galaxy A53 и Galaxy M33. Чип построен на 5-нм техпроцессе Samsung EUV и оснащен восьмиядерным процессором, состоящим из двух высокопроизводительных ядер Cortex-A78 и шести энергоэффективных ядер Cortex-A55. Часть графического процессора обрабатывается Arm Mali-G68, и вы получаете возможность подключения как к частоте ниже 6 ГГц, так и к миллиметровой волне 5G.

Новый чипсет оптимизирован с помощью технологии Fused Multiply-Add (FMA), которая должна обеспечить лучшее энергопотребление и время автономной работы. Встроенный нейронный процессор (NPU) обеспечивает функции искусственного интеллекта, такие как сегментация сцены, анализ движения в реальном времени и наблюдение за несколькими объектами. Exynos 1280 поддерживает дисплеи FHD+ с частотой обновления до 120 Гц. Его процессор сигналов изображения (ISP) поддерживает максимальное разрешение до 108 МП и до трех дополнительных модулей по 16 МП. Samsung также добавила многокадровую обработку изображений для получения более четких изображений с меньшим уровнем шума, электронную стабилизацию изображения (EIS), а также запись и воспроизведение видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Что касается подключения, он получил двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac MIMO, Bluetooth 5.2 и мультисигнал с четырьмя созвездиями для позиционирования L1 и L5 GNSS.