Официально анонсирован тактический экшн «Партизаны», который отправит вас в виртуальный мир времён 1941 года. Вы станете одним из партизанов, который сражались с нацистами в Великой Отечественной войне. Упор сделан не только на военную составляющую, хотя воевать нужно будет, без сомнения. Помимо войны наши партизаны должны выживать в суровых условиях, когда нет обилия еды и провизии, со всех сторон давит враг, а нужно держать позиции и сражаться за выживание. Пока что посмотреть на саму игру нам не удалось, релиз намечен на 2019 год и сейчас говорить о сюжете или игровых механиках мы не можем, ибо не видели. Но, уже по описанию сюжетной линии понятно, что это будет шикарная новинка и один из лучших представителей в своём жанре. Очень интересно, как же будет реализован быт партизан и как его передадут разработчики.